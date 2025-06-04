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Росія вдарила по Харкову: зафіксовано влучання, виникли пожежі (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія вдарила по Харкову: зафіксовано влучання, виникли пожежі (оновлено)
фото з відкритих джерел

Всі екстрені служби працюють на місцях влучань

У ніч проти 4 червня Росія атакувала Харків дронами та ракетами. Про наслідки ворожої атаки повідомляє місцева влада, передає «Главком».

Спершу мер міста Ігор Терехов зазначив, що Харків перебуває під атакою ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання «шахеду» біля багатоповерхівок. Наслідки уточнюються.

Згодом стало відомо, що влучання ракет сталося у Новабаварському району в цивільне підприємство. Наразі відомо про одного постраждалого.

Станом на 03:29 у місті не вщухають вибухи, ворог продовжує завдавати ударів по Харкову. Загроза ударних дронів зберігається. О 03:31 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок влучання російського БпЛА спалахнув приватний будинок в Новобаварському районі.

Всі екстрені служби прямують на місця влучань.

Оновлено 04:11

Терехов повідомив, що внаслідок численних ударів по Харкову ворожими безпілотниками виникли масштабні пожежі у промзонах. Також палає приватний будинок. Відповідні служби працюють на місцях «прильотів».

Нагадаємо, під ранок понеділка, 2 червня, Росія атакувала Харків «шахедами», а потім ракетами.

За інформацією Терехова, спочатку росіяни атакувала Харків «шахедами» – були влучання у Холодногірському районі, на місці сталась пожежа

«У результаті ударів по місту, пошкоджено будівлю цивільного підприємства, кілька приватних будинків та авто. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила», – написав Терехов після уточнення інформації.

О 04:46 Росія почала атакувати Харків балістичними ракетами. Як відомо, дві балістичні ракети ударили по Київському району міста.

«У Київському районі влучання однієї ракети у дорогу - це попередня інформація. Більш детальні наслідки уточнюються. За медичною допомогою наразі ніхто не звертався. Місце другого прильоту визначається», – повідомив Терехов.

У Холодногірському районі внаслідок атаки окупантів пʼятеро постраждалих, серед них семирічний хлопчик.

«Друга ракета ударила поблизу багатоповерхівок Київського району. У будинках повибивало вікна, пошкоджені фасади. Деталі уточнюються. У Холодногірському районі вже шестеро постраждалих, серед них одна дитина», – уточнив інформацію Терехов.

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Теги: Харків пожежа вибух обстріл ракета

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