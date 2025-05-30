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Окупанти стали активно застосовувати на фронті протидронові коридори

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Окупанти стали активно застосовувати на фронті протидронові коридори
фото: 35 обрмп

Офіцер «Азова» вважає, що Україні треба більше розвиватися для того, щоб протидіяти дронам на фронті

На межі Покровського і Торецького напрямків росіяни активно застосовують протидронові коридори. Про це розповів офіцер 12-ої бригади «Азов» з позивним Лірик в інтерв'ю Radio NV, передає «Главком».

«Щодо протидії, то, на жаль, не все так добре, як хотілося б. Ворог активно зараз застосовує на своїх напрямках протидронові коридори. На жаль, в цьому напрямку нам ще треба розвиватися і більше працювати», – каже він.

Лірик пояснив, який вигляд мають протидронові коридори. Це коридори з сітки, які дають можливість проїжджати автомобілям, оскільки дрони «не влучають в автівку напряму, а застряють в сітці».

Також офіцер наголосив, що такі коридори треба робити завчасно. Наприклад зараз в районі Костянтинівки це буде складно зробити, але в районі Дружківки, Краматорська, Слов’янська потрібно вже починати цим займатися і працювати на перспективу, навіть якщо бойові дії на підступах до міста не будуть вестися.

Важливо, що такий коридор має бути суцільним.

«Дуже багато є відео в телеграмі, де противник працює по машинах, навіть в створених нами коридорах, але недороблених, які мають якусь висоту над землею», – додав офіцер «Азова».

Нагадаємо, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомляв, що найбільш ефективною зброєю, яка допомогла змінити ситуацію на полі бою в Україні, виявилися дрони. Масове використання дронів у бойових діях змусило українців почати самостійно розробляти та випускати нові БпЛА. Зокрема, FPV-дрони почали виготовляти десятками тисяч у гаражах, маленьких майстернях і навіть у загалом непристосованих для виробництва зброї приміщеннях. І це змінює сценарій війни.

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Теги: дрон ЗСУ окупанти війна фронт

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