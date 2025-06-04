Обіцяв дрони на 28 млн грн: столичний підприємець отримав підозру у шахрайстві

Робота зі встановлення інших осіб, причетних до цього шахрайського заволодіння коштами, триває

Обіцяних ще у 2024 році дронів замовники так і не отримали

Директору столичного приватного товариства повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

За даними прокуратури, йдеться про суму в 28 млн грн, які мали бути використані для закупівлі дронів для української державної установи.

За даними слідства, у 2024 році підозрюваний пообіцяв одній з українських компаній організувати постачання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) з-за кордону. Ця компанія, своєю чергою, отримала замовлення на дрони від державної установи. У результаті, підприємцю було перераховано 28 млн грн.

Проте, обіцяних дронів замовники так і не отримали. Слідство встановило, що частину отриманих коштів підозрюваний перевів у долари США та перерахував на рахунок юридичної особи-резидента Словаччини. Інша частина грошей була виведена через рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Директору приватного товариства повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Наразі триває робота зі встановлення інших осіб, причетних до цього шахрайського заволодіння коштами. Відкрите кримінальне провадження за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

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