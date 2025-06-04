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Обіцяв дрони на 28 млн грн: столичний підприємець отримав підозру у шахрайстві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Обіцяв дрони на 28 млн грн: столичний підприємець отримав підозру у шахрайстві
Робота зі встановлення інших осіб, причетних до цього шахрайського заволодіння коштами, триває
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Обіцяних ще у 2024 році дронів замовники так і не отримали

Директору столичного приватного товариства повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру

За даними прокуратури, йдеться про суму в 28 млн грн, які мали бути використані для закупівлі дронів для української державної установи.

За даними слідства, у 2024 році підозрюваний пообіцяв одній з українських компаній організувати постачання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) з-за кордону. Ця компанія, своєю чергою, отримала замовлення на дрони від державної установи. У результаті, підприємцю було перераховано 28 млн грн.

Проте, обіцяних дронів замовники так і не отримали. Слідство встановило, що частину отриманих коштів підозрюваний перевів у долари США та перерахував на рахунок юридичної особи-резидента Словаччини. Інша частина грошей була виведена через рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Директору приватного товариства повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах
Директору приватного товариства повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Наразі триває робота зі встановлення інших осіб, причетних до цього шахрайського заволодіння коштами. Відкрите кримінальне провадження за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Раніше «Главком» повідомляв, що столична поліція викрила арештанта київського СІЗО, який, за даними слідства, ошукав рідних військових на 345 тис. грн під приводом продажу комплектуючих до РЕБів. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. 35-річний чоловік, засуджений за серію майнових злочинів, розміщував в інтернеті оголошення щодо продажу електронних пристроїв, а для того, щоб викликати довіру громадян, вів спілкування від імені військового та розмістив фото особи у військовій формі. Поліцейські довели причетність порушника до 16-ти епізодів злочинної діяльності.

Також у Хмельницькому правоохоронці викрили групу чоловіків, які продавали автомобілі, ввезені в Україну для потреб Збройних сил. За даними поліції, зловмисники тимчасово реєстрували транспортні засоби на підконтрольні фонди як гуманітарну допомогу на потреби армії, а потім реалізовували їх за готівку в розмірі від $5,5 тис. до $6,5 тис. за одне авто.

Раніше повідомлялося, що у Києві директорка благодійної організації взяла гроші на придбання автомобіля для військовослужбовця ЗСУ, але так і не придбала його.

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Теги: слідство прокуратура дрон шахрайство Київ

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