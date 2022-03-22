Супутники зафіксували сім пожеж у зоні ЧАЕС

Внаслідок збройної агресії РФ пункти автоматизованої системи контролю радіаційного стану не можуть виконувати свої функції в повному обсязі

За даними супутникових знімків Sentinel-2 європейського космічного агентства (ESA) в межах зони відчуження ЧАЕС зафіксовано сім осередків займання. Про це повідомляє Верховна Рада.

Ймовірно, займання сталося внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а саме потрапляння снаряду або навмисного підпалу.

З тих самих причин та враховуючи роботу в умовах воєнного стану пункти автоматизованої системи контролю радіаційного стану (АСКРС) не можуть виконувати свої функції в повному обсязі, як і персонал ДСП «Екоцентр».

Відповідно до Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій критерії пожежі в зоні відчуження не повинні перевищувати обсяги 0,05-0,2 кв. км, але наявний стан площі пожеж перевищує ці показники в десятки разів.

З точки зору радіаційних ризиків, зафіксованих автоматизованою системою контролю радіаційного стану в 39 пунктах, особливу небезпеку становлять існуючі пожежі на територіях зі значними рівнями забруднення радіонуклідів та у місцях розташування інфраструктури поводження з радіоактивними відходами у межах 10-кілометрового радіусу навколо ЧАЕС.

Нагадаємо, 20 березня на Чорнобильскій атомній електростанції, яку захопили російські військові й утримували в заручниках працівників, сьогодні вдалося провести часткову ротацію персоналу та евакуацію осіб, які там знаходилися.

ООН вважає можливим ядерний конфлікт через війну в Україні.