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    Події в Україні

    Електропостачання на ЧАЕС знову відновлено

    Чорнобильську АЕС захопили російські окупанти - Електропостачання на ЧАЕС знову відновлено
    Чорнобильську АЕС захопили російські окупанти

    Україна повідомила МАГАТЕ про завершення ремонту лінії електропередач

    14 березня відновлено електропостачання Чорнобильської АЕС, що було пошкоджено внаслідок бойових дій. Про це повідомляє МАГАТЕ у Twitter.

    «Україна повідомила МАГАТЕ, що сьогодні знову було відновлено зовнішнє електропостачання на Чорнобильську атомну електростанцію після того, як лінія електропостачання була ще раз пошкоджена окупаційними військами», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, 13 березня, ремонтна бригада «Укренерго» відремонтувала високовольтну лінію електропередачі, яка живить Чорнобильську АЕС та місто Славутич. Однак завершити ці роботи не вдалося, тому що окупанти невдовзі знову пошкодили лінію. Ремонтна бригада НЕК «Укренерго» вимушена знову їхати на окуповану територію поблизу Чорнобильської АЕС, шукати та ліквідовувати нове пошкодження.

    Путінські терористи, які захопили атомні електростанції ЧАЕС та ЗАЕС, створили небезпеку не тільки для України, а для усього світу. Зокрема в разі аварії на ЧАЕС радіонукліди можуть потрапити в Каховське водосховище, а далі в Чорне море: станеться радіоактивне забруднення на величезній території. Водночас при аварії радіоактивна хмара зачепить РФ, Болгарію, Грецію, Румунію та інші прикордонні країни.

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    Теги: Росія окупанти ЧАЕС війна Укренерго #stoprussia
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    Електропостачання на ЧАЕС знову відновлено