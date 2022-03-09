  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    МАГАТЕ втратило зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС

    МАГАТЕ втратило зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС - МАГАТЕ втратило зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС
    МАГАТЕ втратило зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС
    фото: Reuters

    віддалена передача даних від систем моніторингу гарантій, встановлених на Чорнобильській АЕС, була втрачена

    Міжнародне агентство з атомної енергії втратило зв'язок із системами моніторингу на Чорнобильській АЕС. Раніше станцію захопили російські окупанти. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, пише Reuters.

    «Віддалена передача даних із систем моніторингу гарантій, встановлених на Чорнобильській АЕС, була втрачена», – наголосили в агентстві.

    Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція досі перебуває під контролем російських терористів. У мережі є 2 енергоблоки, один блок у ремонті, інші – зупинено.

    Також рятувальники показали, як окупанти РФ обстріляли Запорізьку АЕС (відео).

    Напередодні стало відомо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС. Ситуація складна.

    Читайте також:
    Теги: окупанти ЧАЕС армія АЕС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    МАГАТЕ втратило зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС