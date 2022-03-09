МАГАТЕ втратило зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС

віддалена передача даних від систем моніторингу гарантій, встановлених на Чорнобильській АЕС, була втрачена

Міжнародне агентство з атомної енергії втратило зв'язок із системами моніторингу на Чорнобильській АЕС. Раніше станцію захопили російські окупанти. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, пише Reuters.

«Віддалена передача даних із систем моніторингу гарантій, встановлених на Чорнобильській АЕС, була втрачена», – наголосили в агентстві.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція досі перебуває під контролем російських терористів. У мережі є 2 енергоблоки, один блок у ремонті, інші – зупинено.

Також рятувальники показали, як окупанти РФ обстріляли Запорізьку АЕС (відео).

Напередодні стало відомо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС. Ситуація складна.

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