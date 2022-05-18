Туреччина блокує розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО

Ердоган нарікає на те, що до його позиції не прислухаються

Країни НАТО планували розглянути заявки вже сьогодні, 18 травня

Туреччина заблокувала початкове рішення НАТО опрацювати прохання Фінляндії та Швеції щодо їхнього приєднання до військового союзу. Про це інформує Financial Times.

Фінляндія та Швеція 18 травня подали свої заявки щодо вступу до НАТО. Цього ж дня посли Альянсу зустрілися, щоб розпочати переговори про вступ скандинавських країн до організації, але Туреччина, яка є членом НАТО з 1952 року, зупинила процес.

Це викликає сумніви, що НАТО зможе схвалити перший етап заявок Фінляндії та Швеції впродовж кількох тижнів, як раніше обіцяв генсекретар організації Єнс Столтенберг.

Туреччина пояснила свою позицію

Офіційний представник Туреччини підтвердив виданню, що Анкара загальмувала процес. При цьому він наголосив, що Анкара не відкидає перспективи приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО.

«Ми не говоримо, що вони не можуть бути членами НАТО. Просто нам потрібно бути на одній хвилі, на одній хвилі щодо загрози, з якою ми стикаємося. Ми хочемо досягти угоди... Чим раніше ми зможемо дійти згоди, тим раніше можна буде розпочати обговорення членства», – заявив чиновник.

У НАТО відмовилися від коментарів й повторили лише слова Столтенберга про те, що «необхідно враховувати інтереси безпеки всіх союзників». Альянс хоче опрацювати всі питання, щоб швидко вирішити конфлікт.

Заява президента Туреччини

Під час свого виступу в парламенті президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розкритикував західних союзників за нездатність поважати «чутливість» Анкари до тероризму та звинуватив Швецію та Фінляндію у відмові екстрадувати 30 людей, яких Туреччина звинувачує в тероризмі.

«Ми запросили 30 терористів. Вони сказали: «Ми їх не даємо». Ви не здасте терористів, але ви хочете вступити до НАТО? Ми не можемо сказати «так» організації безпеки, яка позбавлена безпеки», – заявив Ердоган.

Він також додав, що члени НАТО повинні «розуміти, поважати й підтримувати» чутливість Туреччини у цьому питання, але додав, що жоден з союзників «не виявив тієї поваги, якої ми чекали».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Туреччина висунула умови за згоду на вступ Фінляндії і Швеції до НАТО – Bloomberg.

Також Туреччина знайшла причину відмовити Фінляндії та Швеції у вступі до НАТО.

Не секрет, що Туреччина проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

Сьогодні Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

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