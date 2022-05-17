Ідея нейтралітету в Європі зникає: що пише світова преса

Дві скандинавські держави фактично дали зрозуміти, вони очікують, що загроза від Росії зберігатиметься

Фінляндія та Швеція йдуть у НАТО, Росія продовжує наступ

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 16 травня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Велика Британія

Меtrо: «Київ прийматиме Євробачення». Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зможе прийняти пісенний конкурс наступного року. «Наша сміливість вражає світ, наша музика підкорює Європу», – цитує його газета.

Європа

Vorarlberger Nachrichten: «НАТО: фіни йдуть першими, Швеція слідує за ними». Це був історичний день, заявив у неділю президент Фінляндії Саулі Нііністе. Незадовго до цього він та прем'єр-міністр Санна Марін оголосили, що Фінляндія хоче стати членом НАТО. Тепер на цей крок має дати згоду лише фінський парламент.

Швеція також значно наблизилася до вступу до НАТО минулими вихідними. Соціал-демократи на чолі з прем'єр-міністром Магдаленою Андерссон також підтримали вступ до альянсу. До нападу Росії на Україну правляча партія була проти. Своїм «так» соціал-демократи створили явну більшість у парламенті для вступу. Тепер справа може йти дуже швидко.

Для вступу нової країни до НАТО потрібна одностайна згода 30 членів. Хоча спочатку здавалося, що країни НАТО відкриті для вступу двох скандинавських країн, несподіваний опір почала чинити Туреччина. Президент цієї країни Реджеп Тайїп Ердоган звинуватив Фінляндію та Швецію у підтримці забороненої Курдської робітничої партії (РПК) та курдського ополчення YPG у Сирії.

Німеччина. Газета FAZ: «Холодна осінь». Будучи великим промисловим центром, Німеччина потребує непропорційно великої кількості газу. Вона може погодитись на ембарго ЄС лише в тому випадку, якщо вдасться пом'якшити наслідки. А що якщо Путін сам перекриє потік? Він уже зробив це у Болгарії та Польщі.

Німеччина ще може компенсувати втрати. Це також пов'язано з теплою погодою та високими цінами, які змушують приватних та промислових споживачів заощаджувати. Запаси на осінь та зиму вже мають бути заповнені. Але незрозуміло, звідки оператори сховищ повинні брати газ, якщо він не постачається із Росії.

Берлін щосили намагається знайти нові джерела енергії і вчинив би правильно, не закриваючи передчасно існуючі, а, навпаки, розконсервувавши старі вугільні та атомні електростанції. Вже ясно, що Німеччині загрожує не спекотна осінь, а холодна. Компанії змушені пристосовуватися до нормування та розподілу газу Федеральним мережним агентством, приватні споживачі – до зростання цін та холодних приміщень.

Туреччина. Daily Sabah: «Туреччина відкрита для переговорів НАТО з Фінляндією та Швецією».

Туреччина в суботу заявила про готовність обговорити плани Фінляндії та Швеції щодо вступу до НАТО, незважаючи на їх підтримку терористичної організації РПК (Робітнича партія Курдистану, – ред.), яка становить серйозну загрозу національній безпеці Анкари. «Гарантії безпеки, безперечно, потрібні. Їм необхідно припинити підтримку терористичних організацій», – заявив журналістам у Берліні міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу сказав, що Туреччина завжди виступала за «політику відчинених дверей». Проте він зазначив, що Фінляндія та Швеція «відкрито підтримують терористичну організацію РПК і взаємодіють із нею». РПК ж «нападає на Туреччину та вбиває турецьких солдатів та людей».

«НАТО це союз, а не міжнародна організація. Як випливає із назви, це альянс. Що для цього потрібно? Не тільки безпека, а й солідарність пліч-о-пліч. В усіх сферах. Особливо коли є загроза з точки зору безпеки», – додав він.

США

NYT: Дві країни звертаються до НАТО. Перед загрозою війни. Ідея нейтралітету в Європі зникає.

Рішення Фінляндії та Швеції відмовитися від нейтралітету, якого вони дотримувалися десятиліттями, і подати заявку на вступ до НАТО є найсильнішим свідченням глибоких змін у Європі перед обличчям агресивного російського імперського проекту.

Дві скандинавські держави фактично дали зрозуміти, вони очікують, що загроза від Росії зберігатиметься.

Нагадаємо, Реджеп Таїп Ердоган на пресконференції із очільником Алжиру Абдельмаджидом Теббуном у Анкарі пояснив, чому Туреччина не схвалить заявку Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО.

Раніше Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Швеція та Фінляндія повинні скористатися можливістю якнайшвидше вступити до НАТО, поки президент Росії Володимир Путін зайнятий війною проти України.

Разом з тим, Реджеп Таїп Ердоган уже заявляв, що проти вступу до НАТО країн, які підтримують представників Робочої партії Курдистану, визнаної турецькою владою терористичною організацією.