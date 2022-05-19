Путін не досяг своєї мети в Україні, але поки від неї не відмовляється – Столтенберг

Війна може тривати довго, вважає генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що Росія не змогла досягти своєї стратегічної мети в Україні, але все ще не відмовляється від неї. Про це він сказав під час брифінгу з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, йдеться на сайті НАТО.

«Ми бачимо, що Росія не змогла досягти своєї стратегічної мети в Україні. План був взяти Київ, вони не змогли цього зробити. Потім росія також була змушена піти з Харкова та його околиць, і наступ на Донбасі застопорився», – сказав Столтенберг під час брифінгу з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Генсек додав, що Альянс не може передбачити, скільки триватиме війна. Столтенберг також переконаний, що Україна може виграти за підтримки країн-учасниць НАТО.

«Водночас ми не вважаємо, що Росія відмовилася від своїх стратегічних цілей. Тож нам потрібно бути готовими до того, що ця війна може тривати довго. А це також означає, що союзники по НАТО мають бути готові спробувати підтримувати Україну протягом тривалого часу», – додав він.

До слова, Туреччина блокує розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

Напередодні Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

Читайте також:



