Зеленський попередив про найскладнішу і найкривавішу стадію війни

Президент сказав, що Україна безсумнівно переможе, але ціна цього – десятки тисяч життів

Президент Володимир Зеленський заявив, що фінальна стадія повномасштабної війни найскладніша та найкривавіша. Про це Зеленський розповів під час спілкування з українськими студентами.

Президент сказав, що Україна безсумнівно переможе, але ціна цього – десятки тисяч життів. Він наголосив, що на сході України зараз пекло, і захисники нашої країни щодня борються та віддають свої життя за свободу.

Зеленський заявив, що поки він не може закликати українців повертатися з-за кордону.

«Фінальна стадія найскладніша, найкривавіша… Ми не можемо дистанціюватися і сказати: «Все, війна закінчилася». Скажу відверто, що в Києві після деокупації Київської області таке відчуття, що все, ніякої війни немає. До того моменту, коли не летять ракети… Я не можу сьогодні кричати «повертайтеся додому» всім, хто за кордоном, бо війна не закінчилася. Це поки що вибір кожної людини», – розповів Зеленський.

Президент також сказав, що відновлення України після війни буде на рівні великої національної ідеї – «побудувати найпотужнішу та найсучаснішу країну».

«Відновлення України справді буде великою програмою, найбільшою. Найголовніше – відновлення всієї інфраструктури, починаючи з доріг, мостів, медичної інфраструктури, будівництва освітньої інфраструктури… велика кількість домівок – як тимчасових, так і постійних – для внутрішньо переміщених людей, багатьох напрямків. Відновлення інфраструктури на рівні заводів, фабрик, стратегічних підприємств... Робота буде для всіх», – наголосив Зеленський.

До слова, президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 85 днів війни.