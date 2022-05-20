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    Зеленський попередив про найскладнішу і найкривавішу стадію війни

    Фінальна стадія війни найкривавіша &mdash; Зеленський відповів на питання про повернення біженців з-за кордону - Зеленський попередив про найскладнішу і найкривавішу стадію війни
    Фінальна стадія війни найкривавіша — Зеленський відповів на питання про повернення біженців з-за кордону
    фото: Офіс президента

    Президент сказав, що Україна безсумнівно переможе, але ціна цього – десятки тисяч життів

    Президент Володимир Зеленський заявив, що фінальна стадія повномасштабної війни найскладніша та найкривавіша. Про це Зеленський розповів під час спілкування з українськими студентами.

    Президент сказав, що Україна безсумнівно переможе, але ціна цього – десятки тисяч життів. Він наголосив, що на сході України зараз пекло, і захисники нашої країни щодня борються та віддають свої життя за свободу.

    Зеленський заявив, що поки він не може закликати українців повертатися з-за кордону.

    «Фінальна стадія найскладніша, найкривавіша… Ми не можемо дистанціюватися і сказати: «Все, війна закінчилася». Скажу відверто, що в Києві після деокупації Київської області таке відчуття, що все, ніякої війни немає. До того моменту, коли не летять ракети… Я не можу сьогодні кричати «повертайтеся додому» всім, хто за кордоном, бо війна не закінчилася. Це поки що вибір кожної людини», – розповів Зеленський.

    Президент також сказав, що відновлення України після війни буде на рівні великої національної ідеї – «побудувати найпотужнішу та найсучаснішу країну».

    «Відновлення України справді буде великою програмою, найбільшою. Найголовніше – відновлення всієї інфраструктури, починаючи з доріг, мостів, медичної інфраструктури, будівництва освітньої інфраструктури… велика кількість домівок – як тимчасових, так і постійних – для внутрішньо переміщених людей, багатьох напрямків. Відновлення інфраструктури на рівні заводів, фабрик, стратегічних підприємств... Робота буде для всіх», – наголосив Зеленський.

    До слова, президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 85 днів війни.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент робота окупація #stoprussia
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    Зеленський попередив про найскладнішу і найкривавішу стадію війни