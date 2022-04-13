Гроші на підтримку людей, бізнесу та відновлення інфраструктури: скільки виділив уряд

На звільнених від окупантів територіях активно відновлюють дороги і мости

На відновлення звільнених міст і сіл Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей скеровано понад мільярд гривень

Кабінет Міністрів України на засіданні 12 квітня виділив додаткові 490 млн грн для базового відновлення дорожньої інфраструктури, зокрема на звільнених територіях. Про це під час звернення повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні.

Глава уряду наголосив, що держава підтримує людей на щойно звільнених територіях. Так, 10 квітня було виділено 1 млрд грн на першочергове відновлення інфраструктури у звільнених містах і селах Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей.

«Постійно надсилаємо гуманітарну допомогу, безкоштовні речі, медикаменти. У прифронтових містах продовжуємо роздавати безкоштовні продуктові набори. Держава закуповує продукти переважно в українських виробників, аби завантажити їх замовленнями. По більшості позицій закупили від 30 до 80% всього необхідного», – зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр також повідомив, що Уряд виділив ще 200 млн грн на виплати роботодавцям, які наймають працівників із числа вимушених переселенців. Кошти у вигляді 6,5 тис. грн виплачуватимуться за кожного нового працівника для покриття частини заробітної плати.

За роз’ясненнями щодо отримання такої компенсації вже звернулися понад 5 тисяч роботодавців.

Крім того, Кабінет Міністрів виділив додаткові 2,3 млрд грн на програму «5-7-9».

Прем’єр-міністр також повідомив, що вже понад 250 виробничих підприємств за підтримки держави були переміщені в інші області. З них 121 підприємство вже повністю функціонує на новому місці, інші – перебувають в процесі переміщення. Ще 430 виробництв очікують своєї черги.

Нагадаємо, Житомирська траса на Київщині потроху знову відкривається для автомобілів. Тимчасову переправу обладнають біля Стоянки.