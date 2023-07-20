Тактика випаленої землі, яку використовували росіяни, тепер грає проти них

Під час наступу на Бахмут росіяни вщент зруйнували більшу частину міста і тепер не можуть знайти позиції, щоб закріпитися

Тактика випаленої землі, яку противник раніше застосовував у Бахмуті, зараз грає проти нього. Українські війська мають тактичний успіх. Про це повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук.

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«На Бахмутському напрямку українські захисники утримують ініціативу, продовжують просування по флангах. Ті успіхи, які Сили оборони мали протягом червня, зокрема вихід на потрібні панівні висоти, зараз дають змогу здійснювати вогневий контроль», – каже Музичук.

Музичук пояснив, що під час наступу взимку і навесні в Бахмуті було знищено більшість будівель, укріпрайонів і позицій. Ворог повністю розбирав танками та артилерією квартал за кварталом у Бахмуті. Нині укріплених позицій, які дадуть змогу ворогу закріпитися майже немає, хоча він не послаблює натиск.

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Також росіяни тиснуть на Куп'янському та Лиманському напрямках, а на Запорізькому та Херсонському зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

Нагадаємо, що Україна створила всі умови для того, щоб повернути Бахмут. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що не знає, скільки часу займе відвоювання Бахмута, проте зазначив, що Бахмут – це центр зосередження основних напрямків і доріг.

Триває 512-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.