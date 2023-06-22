Окупанти вночі атакували Україну «Кинджалами»

Нічна атака рашистів була спрямована на об’єкт критичної інфраструктури

У ніч на 22 червня російські терористи атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 «Кинджал» та ударними дронами Shahed-136/131. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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«Із бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря противник здійснив пуски трьох крилатих ракет Х-22, із МіГ-31К – трьох аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал». Також зафіксовано пуски чотирьох іранських «Шахедів» – три ворожі дрони знищено протиповітряною обороною», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нічна атака рашистів була спрямована на об’єкт критичної інфраструктури. Проте ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині.

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Нагадаємо, триває 484-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.