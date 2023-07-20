Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна створила всі умови для того, щоб повернути Бахмут – Сирський

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна створила всі умови для того, щоб повернути Бахмут – Сирський
Бахмут – це центр зосередження основних напрямків і доріг
фото ілюстративне

Використовуючи дорогу з Бахмута окупанти можуть наступати в щонайменше в трьох напрямках

Зараз створено всі умови для того, щоб повернути Бахмут. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю ВВС.

«На цей час створено всі умови для того, щоб нам повернути це місто, але з меншими у десятки разів втратами (ніж у росіян – «Главком»). Тому що взагалі розташування російських військ наразі нагадує такий лук, який сконцентрований в Бахмуті. І вони перебувають у такому напівоточенні. Ну, цим просто не можна не скористатися», – сказав він.

Відповідаючи на запитання, скільки часу займе відвоювання Бахмута, Сирський сказав, що не знає.

«Я буду намагатися це зробити якомога швидше», – додав він.

Командувач зазначив, що Бахмут – це центр зосередження основних напрямків і доріг.

«Ну, наприклад, через Бахмут іде дорога з Дебальцевого, дорога з Сіверська, дорога з Горлівки, дорога з Костянтинівки і дорога зі Слов’янська. Тобто це центр, де сходяться всі ті шляхи. Використовуючи розвинуту мережу доріг російські війська можуть наступати в щонайменше в трьох таких операційних напрямках», – зазначив командувач.

Нагадаємо, триває 512-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Теги: Бахмут війна ЗСУ окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибуховою хвилею у будівлях в Одесі вибило вікна
Нічна атака на Одещину: ЗСУ розкрили деталі
Сьогодні, 07:47
ЗСУ продовжують контрнаступальні операції та змушують ворога відступати – ISW
ЗСУ продовжують контрнаступальні операції та змушують ворога відступати – ISW
Сьогодні, 05:58
Олексій Резніков: «Літаки F-16 будуть, це вже хороша новина, але спочатку почнеться навчання»
Винищувачі для ЗСУ: Резніков повідомив, коли партнери передадуть літаки
Вчора, 18:07

Події в Україні

Тактика випаленої землі, яку використовували росіяни, тепер грає проти них
Тактика випаленої землі, яку використовували росіяни, тепер грає проти них
Україна створила всі умови для того, щоб повернути Бахмут – Сирський
Україна створила всі умови для того, щоб повернути Бахмут – Сирський
Британська розвідка назвала ймовірну причину виходу РФ із «зернової угоди»
Британська розвідка назвала ймовірну причину виходу РФ із «зернової угоди»
Скандал через благоустрій Житомира: вхід до міськради облито «кровʼю» (фото)
Скандал через благоустрій Житомира: вхід до міськради облито «кровʼю» (фото)
Повітряні сили пояснили, чому ППО збила сьогодні лише кілька ракет
Повітряні сили пояснили, чому ППО збила сьогодні лише кілька ракет
Рашисти атакували «Шахедами» житлові будинки на Чернігівщині
Рашисти атакували «Шахедами» житлові будинки на Чернігівщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
До Білорусі прибула дев’ята колона «вагнерівців»: є одна особливість
23K
Путін хоче всидіти на двох стільцях. Провал гарантовано
16K
Удар по Кримському мосту: в Севастополі почалися проблеми з бензином
11K
Фрукти і ягоди, які не можна їсти щодня. Дієтологи дали пораду
8480
У Сумах пролунали вибухи
6919
Гільйотина «канонічності» РПЦ запущена. Священикам Московської церкви в Україні приготуватися

Новини

На Запоріжжі окупанти намагаються відновити втрачене положення – Генштаб
Сьогодні, 07:05
Дощі та грози у багатьох областях: прогноз погоди на 20 липня
Сьогодні, 05:34
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 07:12
ЗСУ тримають оборону на Куп’янському напрямку і наступають на півдні – Генштаб
Вчора, 07:04
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:28

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту