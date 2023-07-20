Україна створила всі умови для того, щоб повернути Бахмут – Сирський

Використовуючи дорогу з Бахмута окупанти можуть наступати в щонайменше в трьох напрямках

Зараз створено всі умови для того, щоб повернути Бахмут. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю ВВС.

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«На цей час створено всі умови для того, щоб нам повернути це місто, але з меншими у десятки разів втратами (ніж у росіян – «Главком»). Тому що взагалі розташування російських військ наразі нагадує такий лук, який сконцентрований в Бахмуті. І вони перебувають у такому напівоточенні. Ну, цим просто не можна не скористатися», – сказав він.

Відповідаючи на запитання, скільки часу займе відвоювання Бахмута, Сирський сказав, що не знає.

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«Я буду намагатися це зробити якомога швидше», – додав він.

Командувач зазначив, що Бахмут – це центр зосередження основних напрямків і доріг.

«Ну, наприклад, через Бахмут іде дорога з Дебальцевого, дорога з Сіверська, дорога з Горлівки, дорога з Костянтинівки і дорога зі Слов’янська. Тобто це центр, де сходяться всі ті шляхи. Використовуючи розвинуту мережу доріг російські війська можуть наступати в щонайменше в трьох таких операційних напрямках», – зазначив командувач.

Нагадаємо, триває 512-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.