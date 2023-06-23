Предстоятель УГКЦ визнав: усі антивоєнні зусилля Папи Римського зазнали невдач

Папа шукав можливості навіть телефонного дзвінка до диктатора Путіна, але цього не сталося

Блаженніший Святослав: «Чи Папа спостерігав збоку так, щоб нікого не злити? Ні. Було зроблено дуже багато, але, на жаль, нічого не принесло бажаного результату»

Папа Римський Франциск на початку повномасштабного вторгнення шукав можливості припинити війну в Україні: навіть особисто поїхав до посольства Росії при Ватикані, бо надіявся, що посол Росії має прямий телефонний контакт з диктатором Путіним, але цього не сталося. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів предстоятель Української греко-католицької церкви (УГКЦ), верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський Святослав.

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«Виходячи з тих жестів, які робить Папа, тих рухів, які Україна відчуває з боку Ватикану можу сказати: сьогодні все те, що Папа намагався зробити для України після початку повномасштабного вторгнення, зазнало невдач. Чому? Ми ще до кінця не розуміємо, можливо, з часом довідаємося», – каже предстоятель УГКЦ.

З боку Папи було зроблено дуже багато різних заходів, але жоден з них не приніс бажаного результату. «Чи Папа спостерігав збоку так, щоб просто нікого не злити? Ні», – наголосив предстоятель УГКЦ.

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«Пригадую кінець 2021 року, це був грудень, коли вже починали віяти вітри дуже серйозного погіршення безпекової ситуації для України. Я особисто просив Папу Франциска все зробити, щоби не почалася війна, не дай бог. Просив його запобігти повномасштабному вторгненню», – розповідає блаженніший Святослав.

Він нагадав, які кроки робив Папа Римський, коли йшлося про можливість повномасштабного вторгнення США до Сирії (у 2014 р. розпочалася міжнародна військова операція у Сирії на чолі із США). Тоді була ціла низка дипломатичних кроків, особистих листів Папи на адресу американського президента та диктатора Путіна.

«Я просив про подібні жести у нашій ситуації для того, щоби запобігти повномасштабному вторгненню. Але коли вже почнеться війна і заговорили гармати, то слова не діють. Знаю, що Папа шукав можливості навіть телефонного дзвінка до Путіна, але цього не сталося. Пригадую другий день повномасштабної війни, це була п’ятниця, 25 лютого. Папа зателефонував мені особисто. Ця розмова була настільки зворушливою для мене. Тоді Папа мені сказав: «Я обіцяю, зроблю все, що можу, аби зупинити війну», – каже предстоятель УГКЦ.

Блаженнійший Святослав розповів, що Папа особисто поїхав до посольства Росії при Ватикані, бо надіявся, що посол Росії має прямий телефонний контакт з президентом Путіним. Попри усі зусилля, прямого контакту, можливості поговорити з російським президентом йому ніхто не надав.

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«Ми знаємо також, що Папа намагався вплинути на розвиток подій через Російську православну церкву, патріарха Кіріла. Був навіть організований відеозв`язок з ним, де Папа Франциск доволі гостро висловився, за що потім був критикований. Він сказав патріарху Кірілу, що ми є служителями церкви і не можемо бути вівтарниками цивільної влади (вівтарник – прислуговує під час різних богослужінь у вівтарі – «Главком»). Але, що властиво, зупинити цю повномасштабну агресію вже було неможливо», – каже священнослужитель.

Нагадаємо, що нещодавно посол України у Ватикані розкрив деталі, коли чекати візит Папи в Україну.