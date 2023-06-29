Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Вперше прокуратура скасувала умовний вирок ухилянту, суд відправив його за ґрати

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Вперше прокуратура скасувала умовний вирок ухилянту, суд відправив його за ґрати
Військовозобов'язаний отримав чотири роки позбавлення волі
фото: depositphotos.com

Військовозобов’язаний не визнав своєї вини

Закарпатський апеляційний суд скасував вирок Хустського районного суду від 6 жовтня 2022 року і призначив реальне покарання військовозобов’язаному за ухилення від призову під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 27 червня.

Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, які замінив на три роки умовного терміну. Мотивація Феміди зводилася до того, що кримінальне правопорушення за статтею 336 ККУ, яке скоїв військовозобов’язаний, є нетяжким злочином. Також суд узяв до уваги, що обвинувачений не судимий, одружений і виховує двох неповнолітніх дітей. Крім цього, у суді було заслухано доповідь держустанови «Центр пробації» в Закарпатській області, де було сказано: виправлення обвинуваченого можливе без позбавлення волі.

Водночас прокурор не погодився з цим вироком і звернувся до апеляційного суду. У скарзі він зазначив: суд першої інстанції не врахував, що обвинувачений за місцем проживання характеризується посередньо, ніде не працює, раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення умисних кримінальних правопорушень.

Також прокурором просив врахувати, що на території України діє воєнний стан, а тому ця категорія кримінальних правопорушень викликає значний суспільний резонанс.

Апеляційний суд погодився з аргументами прокурора. Крім цього, було з’ясовано, що у Хустському райсуді військовозобов’язаний не визнав своєї вини.

«Суд першої інстанції не дотримався положень закону, внаслідок чого застосував щодо обвинуваченого кримінальний закон, який не підлягав застосуванню. А саме статтю 75 Кримінального кодексу та неправильно звільнив обвинуваченого від відбування призначеного покарання з випробуванням, оскільки у кримінальному провадженні відсутні будь-які підстави для прийняття такого рішення», – наголосила Закарпатський апеляційний суд.

Окремо апеляція назвала обвинуваченого «суспільно небезпечною особою і його виправлення повинно відбуватися в умовах ізоляції від суспільства» і призначила йому чотири роки позбавлення волі.

Отже, рішення Закарпатського апеляційного суду стало першим за час повномасштабної війни, яке скасувало вирок нижчого суду і призначило реальне покарання за статтею 336 Кримінального кодексу України. Додамо, що санкція цієї статті передбачає покарання від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Читайте також:

Теги: Закарпаття війна мобілізація вирок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Вперше прокуратура скасувала умовний вирок ухилянту, суд відправив його за ґрати
Вперше прокуратура скасувала умовний вирок ухилянту, суд відправив його за ґрати
Скільки в Україні коштує обмастити чужу машину фекаліями? Суд визначив ціну
Скільки в Україні коштує обмастити чужу машину фекаліями? Суд визначив ціну
Суд обрав запобіжний захід голові Тернопільської облради
Суд обрав запобіжний захід голові Тернопільської облради
Корупційний скандал у Тернопільській облраді. Обрано запобіжний захід одному з посадовців
Корупційний скандал у Тернопільській облраді. Обрано запобіжний захід одному з посадовців
Фірташ знайшов спосіб, як уникнути екстрадиції в США
Фірташ знайшов спосіб, як уникнути екстрадиції в США
Землі на березі Дніпра, які належали дружині Медведчука, передано до АРМА
Землі на березі Дніпра, які належали дружині Медведчука, передано до АРМА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Перейменування Запоріжжя. Мовний омбудсмен зробив жорстку заяву
24K
«Вагнерівці» незабаром можуть повторити «подвиг Наполеона» – військовий експерт
9332
Росія пояснила, чому била ракетою по кафе в Краматорську
9072
29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5034
Путіна все влаштовує. І це хороша новина для України
3848
Український дубляж зникне з кінотеатрів? Що приховує пропозиція Зеленського про англійську мову

Новини

Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
Вчора, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
Вчора, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
26 червня, 05:47

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту