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Війна завершиться всередині Росії, процес почався – Данілов

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Війна завершиться всередині Росії, процес почався – Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов
фото з відкритих джерел

«Українська формула сталого миру передбачає запуск процесів саморуйнації Росії»

Російська Федерація розв'язала війну проти України, всередині неї війна й завершиться. Процес розпочато. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у Twitter.

«Українська формула сталого миру передбачає вихід на кордони 1991 року і запуск процесів саморуйнації Росії. Як війна розпочалась, так вона і закінчиться – всередині РФ. Процес розпочато», – написав Данілов.

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина. 

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер. 

Буданов запевнив, що це не постанова.

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Теги: росія війна переворот Олексій Данілов ПВК «Вагнер»

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