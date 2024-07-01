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Тариф на воду в одному з міст Дніпропетровщини побив рекорд

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Тариф на воду в одному з міст Дніпропетровщини побив рекорд
У Покрові встановлений новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення
фото з відкритих джерел

У Покрові тариф на воду збільшився у понад три рази

Відсьогодні в місті Покров Дніпропетровської області діє новий рекордний тариф на централізоване водопостачання та водовідведення: 130,68 грн за кубометр. Це в понад три рази більше, аніж було до цього. Про це йдеться на сайті «Покровводоканалу».

Згідно з новим тарифом, з 1 липня:

  • централізоване водопостачання коштуватиме 88,74 грн  за 1куб.м (з ПДВ);
  • централізоване водовідведення  – 41,94 грн  за 1 куб.м (з ПДВ).

«Причинами перегляду тарифів є значні зміни основних складових відносно врахованих у тарифах, а саме підвищення ціни на електроенергію, паливно-мастильні матеріали, реагентів, запчастин, збільшено рівень мінімальної заробітної плати тощо», – пояснила Покровська міська рада.

Зазначимо, що таке подорожчання є локальним і торкнулося лише мешканців міста Покров у Дніпропетровській області.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко звернув увагу, що новий тариф у Покрові прирівнюється до середнього тарифу в Польщі на 2024 рік. «Наприклад, мешканці Варшави та околиць зараз платять 11,46 злотих (112 грн за кубічний метр) за воду та каналізацію, а до кінця року ціна зросте до 11,98 злотих (120 грн за кубічний метр). Ця ціна близька до середньої у 20 польських містах, що становить 11,93 злотих ( 120 грн за куб обох послуг)», – зазначив Попенко.

Нагадаємо, що український уряд оновив меморандум із Міжнародним валютним фондом (МВФ), який надасть фінансову допомогу у розмірі $8 млрд. Однак один із пунктів домовленостей передбачає підвищення тарифу на газ та електроенергію для населення.

Теги: Дніпропетровщина тарифи вода

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