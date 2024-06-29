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Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
Експерт додав, що найбільшим боржником є «Енергоатом» і він формує борги перед іншими енергетичними компаніями, які, в свою чергу, також починають накопичувати борги
ілюстративне фото: Depositphotos

Навіть після підвищення тарифу на світло його розмір не покриває вартість виробництва та доставки електрики

Тариф на електроенергію для населення був збільшений, бо державні «Енергоатом» та «Укргідроенерго» вже не мали змоги фінансувати попередній тариф. Про це заявив віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець. 

Він пояснив, що фінансування тарифу на електроенергію для населення покладене на державні компанії «Енергоатом» та «Укргідроенерго». Однак під час війни «Енергоатом» втратив майже половину своїх потужностей через окупацію Запорізької АЕС, а «Укрегідроенерго» втратила значну кількість генерації внаслідок обстрілів енергетики.

«Чисто з фінансової точки зору ні одному, ні іншому, вже не було чим покривати ці витрати. Внаслідок цього утворився цілий ланцюг боргів на ринку електроенергії, який вже добіг близько 100 млрд грн», – сказав Трохимець.

Експерт додав, що найбільшим боржником є «Енергоатом» і він формує борги перед іншими енергетичними компаніями, які, в свою чергу, також починають накопичувати борги.

«Більше того, навіть сьогоднішня ціна не покриває вартість виробництва та транспортування до кінцевого споживача. Але як мінімум ця фінансова діра стає менше і вже менше вона генерує боргів», – наголосив Трохимець.

Він додав, що рано чи пізно треба перейти на ринкове ціноутворення, а люди, які не матимуть змогу платити ринковий тариф – повинні отримувати допомогу від держави.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що збільшення тарифу на електроенергію для населення дозволить зменшити навантаження державного «Енергоатома» та стабілізувати ситуацію на енергоринку.

Теги: електроенергія тарифи

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