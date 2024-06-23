У Кривому Розі знайдена мертвою десятирічна дівчинка

Тіло дитини знайдене закопаним у Довгинцівському районі міста

У Кривому Розі знайдена мертвою зникла 10-річна Дарина Шевченко. Правоохоронці розшукували дитину дві доби. Про це повідомило «Суспільне» з покликанням на власні джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що тіло дитини знайдене закопаним у Довгинцівському районі міста.

Раніше на Facebook-сторінці Криворізького районного управління поліції повідомлялося, що близько 14:00 20 червня дівчинка вийшла з дому та станом на ранок 22 червня її місцеперебування було невідоме. 21 червня у пошукових роботах взяла участь спеціалізована кінологічна група з собаками-універсалами, повідомляли у Павлоградському пошуково-рятувальному кінологічному загоні «Антарєс». Працювали сім кінологів та чотири собаки.

«За допомогою кінологічних розрахунків були опрацьовані локації, надані поліцією за об'єктивними даними слідства. На даних локаціях зникла не знайдена», – зазначили в «Антарєсі».

За інформацією місцевого медіа «Свої. Кривий Ріг», 10-річну доньку могла вбити власна матір.

«Під час одного з допитів матір зізналася у вбивстві доньки та пройшла поліграф. Імовірно, дівчинку вбили у квартирі в Саксаганському районі. Тіло, замотане у простирадло, закопали на дачі. Загалом у родини троє дітей. Дарина була середньою, мала старшу сестру і молодшого брата. Імовірно, у Дарини були проблемні стосунки з мамою», – зазначає видання.

За даними «Свої. Кривий Ріг», у квітні дівчинка намагалася накласти на себе руки, наковтавшись пігулок, потрапила до лікарні. На початку червня Дарину виписали з психоневрологічного диспансера.

«До її фейкового зникнення лишалося близько двох тижнів. За нашою інформацією, смерть доньки настала за тиждень до того, як матір повідомила до поліції про її зникнення. Про це жінка зізналася лише після проходження поліграфа. За її словами, під час нападу агресії вона штовхнула доньку, та впала і вдарилася скронею», – пише медіа.

Нагадаємо, що на Черкащині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 10-річної дівчинки у місті Шпола. 21 червня до поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Шпола Звенигородського району про те, що її 10-річна донька пішла до місцевого магазину та довгий час не повертається додому. Наступного дня тіло дитини виявили з ознаками насильницької смерті.

Раніше у квартирі у спальному районі Вінниці молодий чоловік стріляв у двох дівчат через конфлікт на ґрунті особистих взаємин, після чого втік. Згодом його було знайдено мертвим.