Негода у столиці: під Індустріальним шляхопроводом утворилася річка (відео)

На вулиці Машинобудівна після зливи автівки пливуть

Через дощ рух багатьма вулицями столиці ускладнено

У Києві внаслідок негоди, яка почалася ще зночі, затопило низку вулиць. Через рясні опади під Індустріальним шляхопроводом утворилася справжня річка. Проїхати у бік Шулявки можна виключно лівою смугою і дуже обережно. Відео негоди з'явилися у мережі.

Наслідки злив у столиці.



Під Індустріальним шляхопроводом повна срака. Проїхати у бік Шулявської можна виключно лівою смугою і дуже обережно.



📽Київ оперативний pic.twitter.com/jjaGABOgnD — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 12, 2024

На опублікованих кадрах видно, що авто практично пливуть по воді. Через дощ рух багатьма вулицями столиці ускладнено

Рух на столичних вулицях, залитих водою, ускладнено.



📽Київ інфо pic.twitter.com/t7XrdracQL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 12, 2024

Наразі в Києві через негоду затримуються низка тролейбусів та трамваїв. Зокрема:

затримується рух трамваїв №14, 15 на вул. Василенка, 5;

затримується рух тролейбусів №№22, 27, 30, 42д на вул. В. Гетьмана;

Затримується рух тролейбусів №№17, 19 на вул.Єреванська, 14.

Як зазначають у «Київпастрансі», на місцях зараз працюють відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч на 12 червня у столиці почався дощ зі грозою, який протримається до пізнього вечора. За прогнозом синоптиків, протягом дня його інтенсивність майже не зміниться. Вдень температура складатиме +20 °C, а вночі вона зафіксувалась близько 21 градуса тепла. У цю добу максимальні вітри прогнозуються у другій половині доби — сильні 12-13 м/с.

Раніше повідомлялося, що у Києві ускладнено рух транспорту в напрямку метро «Почайна».