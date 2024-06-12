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Негода у столиці: під Індустріальним шляхопроводом утворилася річка (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Негода у столиці: під Індустріальним шляхопроводом утворилася річка (відео)
На вулиці Машинобудівна після зливи автівки пливуть
фото: скріншот

Через дощ рух багатьма вулицями столиці ускладнено

У Києві внаслідок негоди, яка почалася ще  зночі, затопило низку вулиць. Через рясні опади під Індустріальним шляхопроводом утворилася справжня річка. Проїхати у бік Шулявки можна виключно лівою смугою і дуже обережно. Відео негоди з'явилися у  мережі.

На опублікованих кадрах видно, що авто практично пливуть по воді. Через дощ рух багатьма вулицями столиці ускладнено

 

Наразі в Києві через негоду затримуються низка тролейбусів та трамваїв. Зокрема:

  • затримується рух трамваїв №14, 15 на вул. Василенка, 5;
  • затримується рух тролейбусів №№22, 27, 30, 42д на вул. В. Гетьмана;
  • Затримується рух тролейбусів №№17, 19 на вул.Єреванська, 14.

Як зазначають у «Київпастрансі», на місцях зараз працюють відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч на 12 червня у столиці почався дощ зі грозою, який протримається до пізнього вечора. За прогнозом синоптиків, протягом дня його інтенсивність майже не зміниться. Вдень температура складатиме +20 °C, а вночі вона зафіксувалась близько 21 градуса тепла. У цю добу максимальні вітри прогнозуються у другій половині доби — сильні 12-13 м/с.

Раніше повідомлялося, що у Києві ускладнено рух транспорту в напрямку метро «Почайна».

Теги: Київ вода негода дощ

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