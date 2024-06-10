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Росіяни обстріляли Нікополь і Мирівську громаду. Пошкоджені газогони та ЛЕП (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни обстріляли Нікополь і Мирівську громаду. Пошкоджені газогони та ЛЕП (фото)
Чотири приватні будинки було пошкоджено в результаті обстрілу
фото Сергій Лисак, Telegram

Внаслідок обстрілу пошкоджені чотири приватні будинки, дві господарчі споруди, гараж, газогони та лінія електропередач

Вранці 10 червня російська армія обстріляла Нікополь та Мирівську громаду Дніпропетровської області. Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, ввечері ворог двічі бив по Нікопольському району: з артилерії - по Марганецькій громаді, атакував дроном-камікадзе Покровську громаду. Пошкоджені парник і приватний рибальський човен.

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Сьогодні вранці 10 червня під ударом опинилися Нікополь та Мирівська громада
фото Сергій Лисак, Telegram

Як зазначив Лисак, вранці 10 червня під ударом опинилися Нікополь та Мирівська громада, люди не постраждали.

Внаслідок обстрілу пошкоджені чотири приватні будинки, дві господарчі споруди, гараж, газогони та лінія електропередач.

За уточненою інформацією, через одну з учорашніх атак на райцентр постраждала 44-річна жінка. Їй надали медичну допомогу, вона лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, 8 червня російські війська з дрона атакували машину медиків на Херсонщині, унаслідок чого постраждав водій. У водія діагностували вибухову травму та контузію. Фельдшер не постраждала. Обох евакуювали в безпечне місце. Також до лікарні шпиталізували 50-річного чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл. В нього вибухова травма та поранення ноги.

Також повідомлялося, що унаслідок російського обстрілу Полтавщини 7 червня було пошкоджено понад 50 приватних будинків, загинула жінка. Рятувальники витягнули жінку з-під завалів її власного дому. Вона перебувала у важкому стані. А сьогодні зранку стало відомо, що жінка померла в лікарні. Крім того, на місці події медики надали допомогу двом людям із гострою реакцією на стрес.

До слова, на фронті фіксується просування російських окупантів у районах Куп'янська, Сіверська, Часового Яру, та під Авдіївкою. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Теги: Дніпропетровщина війна росія обстріл ворог гараж жінка громада армія

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