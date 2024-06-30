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Тарифи на комуналку підвищаться: що передбачає нова домовленість із МВФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Тарифи на комуналку підвищаться: що передбачає нова домовленість із МВФ

Підвищення цін на газ і світло відбудеться після закінчення війни

Український уряд оновив меморандум із Міжнародним валютним фондом (МВФ), який надасть фінансову допомогу у розмірі 8 млрд доларів. Однак один із пунктів домовленостей передбачає підвищення тарифу на газ та електроенергію для населення. Про це йдеться в тексті документа, опублікованого на порталі фонду.

«Потенційні реформи, як тільки дозволять умови, включають додаткове поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової методології тарифів та соціальних міркувань під час війни), забезпечення зовнішнього фінансування та надання прозорої та винятково прямої бюджетної підтримки енергетичним держпідприємствам», – зазначено в меморандумі.

Як тільки війна закінчиться, буде потрібне поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат, з одночасним виділенням адекватних цільових ресурсів для захисту вразливих домогосподарств, стверджується в документі. На яку саме суму буде зростання, не вказується.

«З 1 червня 2024 року ми збільшили тарифи на електроенергію для населення на 64%, наблизивши тарифи до рівнів окупності та скоригувавши стимули до використання електроенергії в опалювальний сезон», – сказано в меморандумі.

Оновлений меморандум із МВФ підписали президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова Нацбанку Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд затвердив виділення Україні траншу розміром у $2,2 млрд, які спрямують на підтримку державного бюджету. 

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Теги: тарифи газ електроенергія МВФ

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