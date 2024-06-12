Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих та поранених зросла (оновлюється)

Внаслідок російського удару поранено 21 людину та восьмеро загиблих

Російські окупанти завдали ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу Дніпропетровської області. Напередодні у місті пролунав вибух. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Унаслідок ракетного удару росіян по Кривому Рогу станом на 17:35 було відомо про 11 поранених та шістьох загиблих. «Сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій. І ми максимально потребуємо їх», – наголосив президент Зеленський.

Окупанти вдарили ракетами по Кривому Розі фото: Telegram/Ігор Клименко

Як зазначив очільник МВС Ігор Клименко, о 18:06 кількість загиблих зросла до восьми осіб. Постраждала щонайменше 21 людина, серед травмованих – двоє дітей. Ще четверо осіб вважаються зниклими безвісти.

Клименко каже, ворог завдав ракетного удару по житловій забудові міста сьогодні вдень.

Пошукова операція триває. Працівники ДСНС, Національної поліції, комунальні служби, волонтери роблять все можливе, щоб врятувати якомога більше людей. На місці події працюють кінологи з пошуковими собаками та психологи.

Нагадаємо, РФ атакувала Київщину ракетами та БпЛА. В результаті в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті.

Зазначимо, у ніч проти 12 червня РФ атакувала Дніпропетровщину БпЛА. Внаслідок чого постраждало троє людей, серед них дитина.

До слова, у Донецьку пролунали вибухи на межі двох районів міста. Один з населених пунктів регіону залишився без світла внаслідок атаки БпЛА.