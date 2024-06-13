Експерт розказав про користь нових тарифів на світло

Підвищення тарифу на світло дозволить «Енергоатому» сплатити борги та дасть гроші на ремонти – ICC Ukraine

Завдяки підвищенню тарифу на електроенергію для населення державний «Енергоатом» почне виплачувати свої борги, а енергетичні компанії отримають кошти на відновлення пошкодженого внаслідок російських обстрілів обладнання. Про це заявив віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець.

Він пояснив, що на «Енергоатом» покладені спеціальні обов’язки з підтримки тарифу для населення, через що компанія утворила ланцюг боргів в енергетиці і гроші не отримали усі учасники ринку.

Експерт розповів, що «Енергоатом» недоплачував державній компанії «Гарантований покупець», та – постачальникам універсальних послуг (компанії, які постачають електрику населенню – ред.). Ті, в свою чергу, не платили «Укренерго» та операторам систем розподілу, а останні – «Укренерго». Водночас «Укренерго» має борги перед генерацією на балансуючому ринку.

Трохимець підкреслив, що в умовах зруйнованої маневрової генерації (ТЕС і ГЕС) та мереж «Укренерго» і обленерго, зараз потрібні значні кошти на відновлення після обстрілів.

«Тому надходження коштів до «Енергоатому», який ними почне погашати борги на енергоринку, надасть можливість мережевим компаніям Укренерго та обленерго, а також тепловій та гідрогенерації витратити їх на відновлення», – наголосив він.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що підвищення тарифу на світло дозволить «Енергоатому» та «Укргідроенерго» отримати гроші на ремонти, а також платити в бюджет більше податків.