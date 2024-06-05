Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Нардеп повідомив, що подорожчає після зростання тарифу на електроенергію

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Нардеп повідомив, що подорожчає після зростання тарифу на електроенергію
З 1 червня цього року в Україні діє новий тариф на електроенергію
фото: glavcom.ua

Через підвищення тарифу на електроенергію зростатиме собівартість інших послуг

Після зростання тарифу на електроенергію українцям варто готуватися до подорожчання опалення. Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в інтерв'ю Radio NV.

За словами депутата, подорожчання тепла є логічним, оскільки через зростання цін на електроенергію зростає собівартість інших послуг. 

«Я думаю, не тільки щодо електроенергії нам потрібно очікувати таких «сюрпризів» від уряду. Тепло як мінімум. Я думаю, це наступне», – наголосив Железняк.

На питання про те, чи є підвищення тарифів порушенням мораторію, за який депутати голосували на початку повномасштабної війни, Железняк відповів: «Він там не прямо прописував електроенергію, тому в цьому випадку, моя особиста думка – ні».

Водночас нардеп зауважив, що 4 червня парламент частково скасував мораторій – це було в прописаному законі.

«Там, звісно, правка на правку і правкою поганяє, ніхто цієї правки не помітив. Треба, напевно, депутатам читати закони. Уже коли перечитував, за що ми проголосували, я це побачив. Це часткове скасування мораторію на підвищення тарифів, щоправда, не для побутових споживачів, не для населення, а для промисловості, там це закладено», – розповів Железняк.

Нагадаємо, 31 травня Кабінет міністрів України підвищив тариф на світло для населення. За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 грн.Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.  Тариф на світло змінюється з 1 червня 2024 року. Новий становитиме 4,32 гривень за кіловат.

Зазначимо, очікувалося, що тариф буде диференційованим залежно від місячних обсягів. Зокрема, для споживання до 100 кВт*год пропонувалося залишити діючу ціну 2,64 грн за кВт*год, а за кожний наступний кіловат – підняти до 4,8 грн за кВт*год.

Читайте також: Зміна тарифів на світло: Міненерго зробило уточнення щодо пільг
Теги: опалення населення парламент Ярослав Железняк електроенергія тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лябіб виступила за те, щоб застосувати до Будапешту процедуру висловлення недовіри
Бельгія пропонує позбавити Угорщину права голосу в ЄС
Вчора, 03:35
Росія обстрілює обʼєкти енергетики України
Окупанти знищили понад 9 ГВт української генерації – посол
3 червня, 12:51
«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 30 травня
«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 30 травня
29 травня, 19:27
Ключем до трансформації Росії є воля народу, вважає президент Естонії Алар Каріс
Президент Естонії заявив, що союзники планують «поставити Росію на коліна»
27 травня, 09:12
Міні-ТЕЦ зможуть забезпечити близько 300 тис. киян електроенергією, теплом і водою
У Києві будуть встановлені міні-ТЕЦ: що відомо
26 травня, 22:59
Ексзаступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов отримав підозру
Підозра ексзаступнику Єрмака, дострокові вибори у Британії. Головне за 22 травня
22 травня, 21:00
На думку Лукашука, Ходорковський відпрацьовує російські наративи
Ходорковський працює на Путіна? Російський опозиціонер спровокував хвилю критики
20 травня, 16:05
Причиною обмежень стало збільшення споживання електроенергії під час похолодання
«Укренерго» анонсувало графіки погодинних відключень на завтра
16 травня, 20:02
Від початку 2022 року до квітня 2024 року у сесійній залі Верховної Ради народні депутати працювали понад 336 годин
Світовий рекорд. Як працює Верховна Рада під час війни Парламент
7 травня, 10:17

Особисті фінанси

Нардеп повідомив, що подорожчає після зростання тарифу на електроенергію
Нардеп повідомив, що подорожчає після зростання тарифу на електроенергію
Не розраховуйте на пенсії. Заступниця міністра соцполітики пояснила свою скандальну заяву
Не розраховуйте на пенсії. Заступниця міністра соцполітики пояснила свою скандальну заяву
Як оформити субсидію, щоб не отримати відмову: інструкція
Як оформити субсидію, щоб не отримати відмову: інструкція
В Україні зросла середня заробітна плата: Держстат назвав нову цифру
В Україні зросла середня заробітна плата: Держстат назвав нову цифру
Ціни на бензин і дизель різко зростуть – скільки коштуватиме пальне
Ціни на бензин і дизель різко зростуть – скільки коштуватиме пальне
Перерахунок пенсії: у кого й наскільки відсьогодні зростуть виплати
Перерахунок пенсії: у кого й наскільки відсьогодні зростуть виплати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Відстрочка від мобілізації. Нардеп розказав про «сюрприз», який чекає багатодітних чоловіків у ТЦК
28K
«Мері Поппінс» із українським паспортом: як ЗМІ у Німеччині зображають біженок
21K
Перша країна світу вирішила офіційно обмежити доступ туристам
11K
Нацполіція розповіла про нові схеми ухилянтів та вартість їхніх «послуг»
9361
Хто очолив область, в яку летить найбільше «шахедів»? Перше інтерв’ю з новим головою Хмельницької ОВА
7180
Саміт миру: чи варто вірити у ці переговори?

Новини

З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times
Сьогодні, 15:20
Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки – Bloomberg
Сьогодні, 12:42
Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч
Сьогодні, 06:24
Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Вчора, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Вчора, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Вчора, 06:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua