Нардеп повідомив, що подорожчає після зростання тарифу на електроенергію

З 1 червня цього року в Україні діє новий тариф на електроенергію

Через підвищення тарифу на електроенергію зростатиме собівартість інших послуг

Після зростання тарифу на електроенергію українцям варто готуватися до подорожчання опалення. Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в інтерв'ю Radio NV.

За словами депутата, подорожчання тепла є логічним, оскільки через зростання цін на електроенергію зростає собівартість інших послуг.

«Я думаю, не тільки щодо електроенергії нам потрібно очікувати таких «сюрпризів» від уряду. Тепло як мінімум. Я думаю, це наступне», – наголосив Железняк.

На питання про те, чи є підвищення тарифів порушенням мораторію, за який депутати голосували на початку повномасштабної війни, Железняк відповів: «Він там не прямо прописував електроенергію, тому в цьому випадку, моя особиста думка – ні».

Водночас нардеп зауважив, що 4 червня парламент частково скасував мораторій – це було в прописаному законі.

«Там, звісно, правка на правку і правкою поганяє, ніхто цієї правки не помітив. Треба, напевно, депутатам читати закони. Уже коли перечитував, за що ми проголосували, я це побачив. Це часткове скасування мораторію на підвищення тарифів, щоправда, не для побутових споживачів, не для населення, а для промисловості, там це закладено», – розповів Железняк.

Нагадаємо, 31 травня Кабінет міністрів України підвищив тариф на світло для населення. За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 грн.Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики. Тариф на світло змінюється з 1 червня 2024 року. Новий становитиме 4,32 гривень за кіловат.

Зазначимо, очікувалося, що тариф буде диференційованим залежно від місячних обсягів. Зокрема, для споживання до 100 кВт*год пропонувалося залишити діючу ціну 2,64 грн за кВт*год, а за кожний наступний кіловат – підняти до 4,8 грн за кВт*год.