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На Дніпропетровщині лікарню обладнали сонячними панелями

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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На Дніпропетровщині лікарню обладнали сонячними панелями
За орієнтовними оцінками нові технології дадуть можливість лікарням зекономити близько 5-10 % коштів
фото: Міністерство охорони здоров'я

Загальна потужність системи сонячної станції складає 40 кВт

На головному корпусі Криворізької міської лікарні №16 встановили 178 сонячних панелей. Вони зможуть накопичувати енергію та забезпечувати медзаклад електроживленням, що особливо актуально у разі аварійних відключень електроенергії та в умовах постійних обстрілів та атак Росії. Про це повідомляє МОЗ України.

Встановлення сонячного енергетичного обладнання дасть змогу не лише використовувати сонячну енергію як джерело живлення, а й накопичувати її. Окрім того, це дозволить значно економити видатки на електроенергію та спрямувати ці кошти на інші потреби медзакладів.

За попередніми розрахунками, Криворізька міська лікарня №16 зможе зекономити 412 тис. грн на оплаті комунальних послуг лікарні за період з червня 2024-2036 рр. 

Загальна потужність системи сонячної станції складає 40 кВт. 

Зараз Криворізька міська лікарня №16 є багатопрофільним лікувальним закладом вторинної допомоги, який надає ургентну та планову допомогу дорослим та дітям міста. Також у лікарні обслуговуються пацієнти з інших прилеглих районів, зокрема Криворізького, Софіївського, Пʼятихатського, Апостолівського, Широківського. 

Лікарня включає дитячі стаціонарні відділення, консультативно-дiагностичний центр для дитячого населення. Ліжковий фонд медзакладу нараховує 370 ліжко-місць, з яких 230 – дитячi.

Відзначимо, що в умовах щоденних обстрілів та атак з боку росії на енергетичну систему України забезпечення стабільної роботи медичних закладів під час надзвичайних ситуацій – один з пріоритетів Міністерства охорони здоров’я. Тому наразі лікарні, поліклініки та амбулаторії в різних куточках країни активно оснащуються сонячними панелями та забезпечуються генераторами. 

Зараз українські медзаклади забезпечені понад 11 тис. генераторів для безперебійного електроживлення. Вже більше ніж 70 українських закладів охорони здоров’я мають сонячні станції з панелями. Вони встановлені коштом різноманітних програм, благодійних фондів, урядів інших країн тощо. Загалом до кінця року передбачається оснащення 200 закладів охорони здоров’я сонячними станціями. 

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Теги: альтернативна енергетика Дніпропетровщина лікарня

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