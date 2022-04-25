У Києві запропоновано «дерусифікувати» майже три сотні назв

Змінять топоніми, які пов’язані із білоруськими та російськими діячами

Мешканці столиці мають запропонувати свої варіанти

У столиці заплановано змінити назви 279 вулиць, провулків, алей, проспектів і шосе. Про це повідомив заступник міського голови столиці Володимир Бондаренко у Facebook.

Наразі влада міста збирає пропозиції щодо нового найменування російських та білоруських топонімів у Києві.

«Правила прості: збираємо пропозиції, потім рейтингове голосування. Немає пропозицій – немає перейменування. Може бути переосмислення назв. Пропозиції по формі», – написав чиновник.

Пропозиції щодо нових назв з обґрунтуванням приймаються до 1 травня 2022 року. Надсилайте їх на електронну пошту: [email protected]

Повний список обʼєктів, які пропонуються до перейменування та зразок оформлення обґрунтування щодо нових назв можна знайти на сайті КМДА.

Як повідомлялося, Київський метрополітен змінить назви п'яти станцій: список.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі перейменували понад 30 вулиць.

Також Ужгород перейменує 58 вулиць, що були названі на честь росіян.

А ще у Львові перейменують понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів.

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