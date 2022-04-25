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    У Києві запропоновано «дерусифікувати» майже три сотні назв

    Змінять топоніми, які пов&rsquo;язані із білоруськими та російськими діячами - У Києві запропоновано «дерусифікувати» майже три сотні назв
    Змінять топоніми, які пов’язані із білоруськими та російськими діячами
    фото з відкритих джерел

    Мешканці столиці мають запропонувати свої варіанти

    У столиці заплановано змінити назви 279 вулиць, провулків, алей, проспектів і шосе. Про це повідомив заступник міського голови столиці Володимир Бондаренко у Facebook.

    Наразі влада міста збирає пропозиції щодо нового найменування російських та білоруських топонімів у Києві.

    «Правила прості: збираємо пропозиції, потім рейтингове голосування. Немає пропозицій – немає перейменування. Може бути переосмислення назв. Пропозиції по формі», – написав чиновник.

    Пропозиції щодо нових назв з обґрунтуванням приймаються до 1 травня 2022 року. Надсилайте їх на електронну пошту: [email protected]

    Повний список обʼєктів, які пропонуються до перейменування та зразок оформлення обґрунтування щодо нових назв можна знайти на сайті КМДА.

    Як повідомлялося, Київський метрополітен змінить назви п'яти станцій: список.

    Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі перейменували понад 30 вулиць.

    Також Ужгород перейменує 58 вулиць, що були названі на честь росіян.

    А ще у Львові перейменують понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів.

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    Теги: росія окупанти Київ війна чиновник Україна Facebook КМДА влада окупація #stoprussia
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    У Києві запропоновано «дерусифікувати» майже три сотні назв