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    Як влада готувалася до можливого знищення Зеленського: Стефанчук розкрив секрети

    Влада вже на початку вторгнення РФ в Україні мала заготовлені пакети на всі варіанти розвитку подій - Як влада готувалася до можливого знищення Зеленського: Стефанчук розкрив секрети
    Влада вже на початку вторгнення РФ в Україні мала заготовлені пакети на всі варіанти розвитку подій
    фото з відкритих джерел

    Керівництво держави після вторгнення Росії готувалося до різних варіантів розвитку подій

    Вище керівництво України у перші хвилини повномасштабного вторгнення Росії розуміло, що бути може все – навіть знищення президента. Тому, щоб диверсифікували ризики, голова держави, спікер парламенту та очільник уряду домовилися перебувати в різних місцях, аби у разі чого не втратити керованість єдиним законодавчим органом – Верховною Радою. Про це в інтерв'ю УП повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

    Спікер Ради пригадав, що прибув до Офісу президента одразу, як в країні почалася війна. Тоді основне питання, яке обговорювалося, це розгляд всіх юридичних процедур. Влада вже тоді мала заготовлені пакети на всі варіанти розвитку подій.

    «Один із пакетів – введення воєнного стану, який здійснюється шляхом затвердження указу президента. Ми домовилися, що готується на підписання указ президента. Одразу після цього я поїхав до Верховної Ради. Близько сьомої години ранку указ уже був у Верховній Раді», – розповів Стефанчук.

    Він також зауважив, що влада мала один спеціальний пакет, який був у двох заступників. Це – порядок в разі необхідності обрання нового голови Верховної Ради.

    «Ми здійснили два перших голосування фактично в режимі воєнного стану. Перше – затвердили указ президента. Друге – проголосували дуже важливе рішення, яким не закрили засідання, а зробили паузу і надали мені, першому заступнику або заступниці, право скликати продовження засідання, визначати час, місце і спосіб голосування», – пояснив голова парламенту.

    Стефанчук наголосив, що влада готувалася до різних варіантів розвитку подій, аби в країні не було втрачено керованість процесом і керованість парламентом.

    Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський, попри пропозиції евакуюватися, не виїхав з Києва. Він розповів, що навіть не думав про таке, адже впевнений у перемозі України.

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    Теги: росія окупанти Верховна Рада війна Володимир Зеленський Україна Руслан Стефанчук окупація указ #stoprussia
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    Як влада готувалася до можливого знищення Зеленського: Стефанчук розкрив секрети