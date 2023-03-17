Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Тепло та невеликий дощ: прогноз погоди на 17 березня

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Тепло та невеликий дощ: прогноз погоди на 17 березня
Вдень в Україні буде 4-9° тепла
фото: Главком

Синоптики попереджають про мороз у Карпатах

У п'ятницю, 17 березня, в Україні будуть опади у вигляді дощу, проте погода буде теплою. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У регіонах буде хмарно з проясненнями. Вночі на сході, на більшій території півночі та в центрі буде невеликий дощ. Але місцями в північних регіонах буде мокрий сніг. На решті території вдень без істотних опадів.

Вночі в більшості областей температура буде від 2° до 7° тепла. Утім, у західних, Вінницькій та північних областях прогнозують від 1° тепла до 4° морозу. Вдень в Україні буде 4-9° тепла. На півдні повітря прогріється до +12°. У Карпатах вночі прогнозують 6-11° морозу, а вдень 1-6° тепла.

Тепло та невеликий дощ: прогноз погоди на 17 березня фото 1

Прогноз погоди на Київщині

В області 17 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг, але вдень – без істотних опадів. Швидкість північного вітру 7-12 м/с.

Вночі температура повітря в Київській області – від 1° тепла до 4° морозу, вдень –  4-9° тепла. У столиці вночі стовпчики термометрів покажуть близько 0°, а вдень піднімуться до +6-8°.

Раніше повідомлялося, що в Україну прийде аномальне тепло.

Теги: прогноз погоди

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Негода в Україні: оголошено І рівень небезпечності
Негода в Україні: оголошено І рівень небезпечності
12 березня, 11:44
Хмарно з проясненнями, подекуди опади: прогноз погоди на 12 березня
Хмарно з проясненнями, подекуди опади: прогноз погоди на 12 березня
12 березня, 05:00
Хмарно з проясненнями, подекуди сніг: прогноз погоди на 6 березня
Хмарно з проясненнями, подекуди сніг: прогноз погоди на 6 березня
6 березня, 05:20
Пориви вітру 15-18 метрів на секунду
У Києві оголошено штормове попередження
4 березня, 06:53
Мінлива хмарність і без опадів: прогноз погоди на 3 березня
Мінлива хмарність і без опадів: прогноз погоди на 3 березня
3 березня, 05:19
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 2 березня
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 2 березня
2 березня, 05:15
Мінлива хмарність і без опадів: прогноз погоди на 23 лютого
Мінлива хмарність і без опадів: прогноз погоди на 23 лютого
23 лютого, 05:11
В Україну йде циклон Willy: синоптики пояснили, що буде з погодою
В Україну йде циклон Willy: синоптики пояснили, що буде з погодою
21 лютого, 08:41
18 лютого на українців очікують перепади температури
Країні докучатиме шквальний вітер: прогноз погоди на 18 лютого
18 лютого, 04:51

Події в Україні

Тепло та невеликий дощ: прогноз погоди на 17 березня
Тепло та невеликий дощ: прогноз погоди на 17 березня
У ЗСУ відреагували на інтерв’ю «Купола»: військовий не мав дозволу на спілкування з журналістами
У ЗСУ відреагували на інтерв’ю «Купола»: військовий не мав дозволу на спілкування з журналістами
Воїна ЗСУ понизили у званні через інтерв'ю американському виданню: подробиці скандалу
Воїна ЗСУ понизили у званні через інтерв'ю американському виданню: подробиці скандалу
Банкова відреагувала на скандальне рішення комісії ООН
Банкова відреагувала на скандальне рішення комісії ООН
«Транспортний безвіз» із ЄС, США готують Україну до наступу. Головне за 16 березня
«Транспортний безвіз» із ЄС, США готують Україну до наступу. Головне за 16 березня
Окупант заявив, що розстрілюватиме українських дітей: перехоплення (аудіо)
Окупант заявив, що розстрілюватиме українських дітей: перехоплення (аудіо)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Скасування указів Порошенка. Президент Зеленський потерпів чергове фіаско
33K
Історія з американським безпілотником не закінчилася
27K
Новий архієпископ Кіпру довів Російську церкву до сказу
22K
Скільки військовозобов’язаних втекли з України за час війни: сумна статистика
21K
Кремль має хвилюватись? Чому зустрічалися Пригожин та Сєчин
12K
Стало відомо, яка країна гальмує у ЄС процес закупівлі снарядів для ЗСУ

Новини

Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
Вчора, 23:14
«Вогневий кулак». Генштаб розкрив тактику ЗСУ, завдяки якій знищують 80% ворожих сил
Вчора, 16:30
Попасна зникла зі списків: росіяни визнали повне знищення міста
Вчора, 14:19
Які російські ракети Україна не може знешкодити: роз'яснення ЗСУ
Вчора, 13:52
Ворожий літак, 13 безпілотників та радіолокаційні станції: у ЗСУ була урожайна доба
Вчора, 06:27
Біля залізниці у російському Бєлгороді пролунав вибух: подробиці
Вчора, 04:33

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту