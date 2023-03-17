Тепло та невеликий дощ: прогноз погоди на 17 березня

Синоптики попереджають про мороз у Карпатах

У п'ятницю, 17 березня, в Україні будуть опади у вигляді дощу, проте погода буде теплою. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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У регіонах буде хмарно з проясненнями. Вночі на сході, на більшій території півночі та в центрі буде невеликий дощ. Але місцями в північних регіонах буде мокрий сніг. На решті території вдень без істотних опадів.

Вночі в більшості областей температура буде від 2° до 7° тепла. Утім, у західних, Вінницькій та північних областях прогнозують від 1° тепла до 4° морозу. Вдень в Україні буде 4-9° тепла. На півдні повітря прогріється до +12°. У Карпатах вночі прогнозують 6-11° морозу, а вдень 1-6° тепла.

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Прогноз погоди на Київщині

В області 17 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг, але вдень – без істотних опадів. Швидкість північного вітру 7-12 м/с.

Вночі температура повітря в Київській області – від 1° тепла до 4° морозу, вдень – 4-9° тепла. У столиці вночі стовпчики термометрів покажуть близько 0°, а вдень піднімуться до +6-8°.

Раніше повідомлялося, що в Україну прийде аномальне тепло.