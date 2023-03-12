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Негода в Україні: оголошено І рівень небезпечності

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Негода в Україні: оголошено І рівень небезпечності

Вдень 12 березня в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с

Синоптики попереджають про небезпечні погодні явища в Україні. Упродовж дня будуть сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Вдень 12 березня в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с.  І рівень небезпечності. Такі погодні умови можуть призвести до роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць», – йдеться у повідомленні.

У КМДА повідомили що в столиці триває протиожеледна обробка та прибирання снігу. Працює 118 одиниць техніки «Київавтодору» та понад 1800 комунальників. Зелені зони прибирають працівники та техніка «зеленбудів». Сніг у Києві супроводжують рвучкі пориви вітру. 

«Просимо водіїв і пішоходів враховувати погодні умови і бути максимально обачними на дорогах. Автівки необхідно паркувати відповідно до правил, аби не заважати спецтранспорту екстрених і комунальних служб», - йдеться у телеграм-каналі КМДА.

Київська міська військова адміністрація попросила триматися якомога далі від ліній електропередач та не паркувати автівку у місцях, де може впасти щось важке. Патрульна поліція Києва закликала водії бути уважними за кермом, а пішоходів - використовати світлоповертаючі елементи.

Раніше повідомлялося, що після кількох днів теплої березневої погоди в Києві з ночі, з 12 березня, почав падати сніг. 

Синоптики кажуть, що мокрий сніг у столиці падатиме цілий день. Також очікуються сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду.

Теги: Закарпаття Укргідрометцентр прогноз погоди

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