Хмарно з проясненнями, подекуди опади: прогноз погоди на 12 березня

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища

У неділю, 12 березня, погода буде хмарною, але з проясненнями. Місцями випадуть опади. Температура в країні коливатиметься від 2° морозу вночі до 13° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Уночі в Україні піде дощ та мокрий сніг. Вдень у східній частині очікується невеликий дощ, у північних областях місцями випаде невеликий мокрий сніг, а на решті території – без опадів.

Вітер переважатиме західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вночі пориви сягнуть 15-20 м/с (І рівень небезпечності).

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Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Температура в країні вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу, у південно-східній частині очікується 4-9° вище нуля. Вдень в Україні 2-7° тепла, а в східних областях та на крайньому півдні прогріється до 8-13° тепла.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області також буде хмарно з проясненнями. Вночі піде дощ та мокрий сніг, вдень місцями очікується невеликий мокрий сніг.

Вітер переважатиме західний зі швидкістю 7-12 м/с, вночі пориви сягнуть 15-20 м/с.

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Температура по області вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу, вдень прогріється до 1-6° тепла. У Києві вночі буде приблизно 0°, а вдень стовпчики термометра покажуть 3-5° тепла.