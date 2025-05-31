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Дипломат озвучив два можливих варіанти закінчення війни в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Дипломат озвучив два можливих варіанти закінчення війни в Україні
ЗСУ разом із західною підтримкою та сучасною зброєю здатні завдати справді болісного удару по російських позиціях
фото з відкритих джерел

Зенон Коваль наголосив на важливості санкцій, які з часом лише посилюють тиск на агресора

Збройні Сили України, маючи підтримку західних партнерів та новітнє озброєння, здатні зірвати реалізацію планів Росії на фронті. Як інформує «Главком», про це заявив бельгійський дипломат українського походження, спеціальний радник посольства України в Бельгії Зенон Коваль в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Є два варіанти завершення війни. Перший – Росія досягає своїх цілей, другий – ми цього не дозволяємо. І зробити це можуть Збройні Сили України, які разом із західною підтримкою та сучасною зброєю здатні завдати справді болісного удару по російських позиціях», – наголосив дипломат.

За його словами, другим ключовим елементом тиску на Росію є санкції. Вони мають не лише накопичувальний ефект, але й стають дедалі дієвішими через контроль та оновлення вже чинних обмежень.

«На Заході працюють не лише над новими санкціями, а й постійно перевіряють ефективність попередніх. Росія шукає способи обходити їх, тож йде активна боротьба й на цьому фронті», – пояснив Коваль.

Раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що невдалі переговори можуть призвести до початку більш жахливого етапу війни з новою зброєю та учасниками. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп встановив двотижневий термін для російського диктатора Путіна для досягнення прогресу в переговорах щодо припинення вогню.

Як пише NBC News, американський лідер додав лише «завуальовані погрози щодо наслідків для Москви, якщо він не буде задоволений», пише «Главком».

Зазначається, що Трамп та Путін давно підтримують публічні стосунки, але останнім часом напруженість між ними зросла. Це відбувається, ймовірно, через те, що Трамп не зміг за час свого перебування у кріслі Овального кабінету змусити Путіна до припинення вогню.

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Теги: росія санкції переговори

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