Трамп зробив суперечливі заяви про дії Путіна

Президент США Дональд Трамп під час заходу для працівників правоохоронних органів відповідав на запитання журналістів про його останню розмову з диктатором Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію.

Трамп заявив, що очільник Кремля прагне миру і закінчення війни вже зараз. У розмові з журналістами Трамп запевнив, що вірить Путіну у його прагенні до миру

«Я вважаю, що Путін хоче зробити це зараз... Якби я думав, що Путін не хоче закінчувати з цим, я б не хотів продовжувати, я б просто виходив (з переговорного процесу – «Главком»). Гадаю, з нього досить», – каже Трамп.

Американський лідер заявив Путіну, що «час настав» зупинитись. «Я сказав, що час настав. Ти мусиш зупинити це. Я вважаю, що він хоче зупинитися, майже впевнений».

Згодом Трамп зробив заяву, що суперечить його словам про прагнення Путіна до миру з Україною.

Репортер запитав Трампа щодо його допису у соціальній мережі, коли американський лідер закликав Путіна зупинитись після його чергової атаки на Київ.

Коли ж в нього перепитали, що він думає про останні атаки на Україну, американський лідер відповів: «Він веде війну, війна триває».

Інший журналіст поставив запитання господарю Білого дому про можливу зустріч з Путіним і чи обговорювали вони це в розмові. Трамп відповів, що в розмові з Путіним обговорювалась їхня майбутня зустріч.

Водночас деталей не надав і, чи планується вона найближчим часом також не уточнив.

Нагадаємо, 19 травня президенти Росії та США зідзвонились. Дзвінок диктатора РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа завершився після двогодинної розмови.

Путін сказав, що розмова тривала понад дві години та була «відвертою й корисною». Він «висловив подяку» Трампу за участь США у відновленні прямих переговорів Росії та України.

«Росія виступає за зупинку бойових дій, але необхідно виробити найефективніші шляхи руху до миру», – заявив Путін. За словами диктатора, Трамп у розмові висловив свою позицію щодо припинення бойових дій в Україні.

Згодом, як відомо, Трамп зідзвонився з Зеленським. А потім вони вже разом провели розмову з європейськими лідерами: Макроном, Мелоні, Стуббом, Мерцом і Урсулою фон дер Ляєн.

Український президент дав брифінг та зробив декілька заяв після діалогу з американським лідером.

Зеленський повідомив, що Трампу важливо, щоб Україна та Росія вели прямі перемовини. Президент заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною.

За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Зустріч розглядається за присутності усіх команд: України, Росії, Америки та представників деяких європейських країн.

До слова, Financial Times з посиланням на джерело пише, що європейські лідери, не побачили в президенті США готовності чинити тиск на очільника Кремля.