У Тульській області РФ уражено хімічне підприємство «Азот»

Коваленко: Деякі з хімічних речовин, що виробляються на «Азоті», можуть використовуватися у військових цілях

Сьогодні, 24 травня, у Тульській області РФ було уражено хімічне підприємство «Азот». Про це повідомляє керівник ЦПД Андрій Коваленко, передає «Главком».

Коваленко наголошує, що деякі з хімічних речовин, що виробляються на «Азоті», можуть використовуватися у військових цілях.

«Аміачна селітра: використовується як компонент для виробництва вибухових речовин. Метанол: може служити сировиною для виробництва пального, включаючи компоненти для ракетного пального. Аргон: інертний газ, що застосовується в металургії, зокрема для зварювання та термообробки металів, які можуть використовуватися в оборонній промисловості», – пояснив керівник ЦПД.

Російські пабліки повідомляють, що пожежа на АТ «Новомосковська акціонерна компанія «Азот» (НАК АЗОТ) виникла внаслідок атаки безпілотників вранці 24 травня. Також зазначається, що про це свідчать кадри з місця – на одному із знімків зафіксовано задимлення в районі підприємства.

Зауважимо, що компанія «Азот» є найбільшим російським виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із провідних у галузі за видами та кількістю виробленої продукції. Підприємством випускаються мінеральні добрива, аміак, органічні пластмаси та смоли, хлор, каустична сода, хлористий кальцій, концентрована та особливої ​​чистоти азотна кислота, аргон, метанол.

Нагадаємо, що 24 травня в місті Єлець Липецької області РФ лунали вибухи. Місцеві повідомляли, що безпілотники знову атакували завод «Енергія».

Зауважимо, у ніч на 23 травня у Липецькій області Росії безпілотники атакували заводПАТ «Енергія» в місті Єлець, який є одним з ключових підприємств із виробництва акумуляторів для військових дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Раніше ми писали, що у ніч на 22 травня безпілотники атакували цех оборонного заводу НВО «Сплав», що входить до структури держкорпорації «Ростєх», у російському місті Тула. Підприємство спеціалізується на виробництві реактивних систем залпового вогню, авіаційних ракет, важких вогнеметних систем та боєприпасів до них. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російський телеграм-канал Astra.

До слова, це вже не перший випадок атаки на об'єкти оборонного комплексу в Тулі. Зокрема, в ніч проти 7 травня в районі заводу «Сплав» також спостерігалася пожежа, яку зафіксували місцеві жителі. Неподалік від підприємства розташоване і акціонерне товариство «Конструкторське бюро приладобудування», що займається розробкою високоточної зброї.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня Москву та Московську область атакували ударні безпілотники. У Тулі сталася пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ.

Під атакою дронів також опинився Саранський завод з виробництва оптоволокна. Там спалахнула масштабна пожежа. Це – єдиний завод по виробництву оптоволокна в Росії. Перше його ураження відбулося 5 квітня.