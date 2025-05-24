У Тульській області РФ уражено хімічне підприємство «Азот»
Коваленко: Деякі з хімічних речовин, що виробляються на «Азоті», можуть використовуватися у військових цілях
Сьогодні, 24 травня, у Тульській області РФ було уражено хімічне підприємство «Азот». Про це повідомляє керівник ЦПД Андрій Коваленко, передає «Главком».
Коваленко наголошує, що деякі з хімічних речовин, що виробляються на «Азоті», можуть використовуватися у військових цілях.
«Аміачна селітра: використовується як компонент для виробництва вибухових речовин. Метанол: може служити сировиною для виробництва пального, включаючи компоненти для ракетного пального. Аргон: інертний газ, що застосовується в металургії, зокрема для зварювання та термообробки металів, які можуть використовуватися в оборонній промисловості», – пояснив керівник ЦПД.
Російські пабліки повідомляють, що пожежа на АТ «Новомосковська акціонерна компанія «Азот» (НАК АЗОТ) виникла внаслідок атаки безпілотників вранці 24 травня. Також зазначається, що про це свідчать кадри з місця – на одному із знімків зафіксовано задимлення в районі підприємства.
Зауважимо, що компанія «Азот» є найбільшим російським виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із провідних у галузі за видами та кількістю виробленої продукції. Підприємством випускаються мінеральні добрива, аміак, органічні пластмаси та смоли, хлор, каустична сода, хлористий кальцій, концентрована та особливої чистоти азотна кислота, аргон, метанол.
Нагадаємо, що 24 травня в місті Єлець Липецької області РФ лунали вибухи. Місцеві повідомляли, що безпілотники знову атакували завод «Енергія».
Зауважимо, у ніч на 23 травня у Липецькій області Росії безпілотники атакували заводПАТ «Енергія» в місті Єлець, який є одним з ключових підприємств із виробництва акумуляторів для військових дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.
Раніше ми писали, що у ніч на 22 травня безпілотники атакували цех оборонного заводу НВО «Сплав», що входить до структури держкорпорації «Ростєх», у російському місті Тула. Підприємство спеціалізується на виробництві реактивних систем залпового вогню, авіаційних ракет, важких вогнеметних систем та боєприпасів до них. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російський телеграм-канал Astra.
До слова, це вже не перший випадок атаки на об'єкти оборонного комплексу в Тулі. Зокрема, в ніч проти 7 травня в районі заводу «Сплав» також спостерігалася пожежа, яку зафіксували місцеві жителі. Неподалік від підприємства розташоване і акціонерне товариство «Конструкторське бюро приладобудування», що займається розробкою високоточної зброї.
Нагадаємо, у ніч на 7 травня Москву та Московську область атакували ударні безпілотники. У Тулі сталася пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ.
Під атакою дронів також опинився Саранський завод з виробництва оптоволокна. Там спалахнула масштабна пожежа. Це – єдиний завод по виробництву оптоволокна в Росії. Перше його ураження відбулося 5 квітня.
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