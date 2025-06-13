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Професор КНУ Попко: Модернізація освіти допоможе відновленню демографічного балансу

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Професор КНУ Попко: Модернізація освіти допоможе відновленню демографічного балансу
Професор Вадим Попко
фото з відкритих джерел

Виживання нації починається з освіти – професор Попко про майбутнє України

Професор кафедри порівняльного і європейського права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Вадим Попко переконаний, що реформа освіти може стати важливим інструментом у подоланні демографічної кризи в Україні. Про це він написав у своєму блозі.

За його словами, основне завдання на сьогодні – відновлення України та повернення молоді. Професор визнає, що це складне завдання, однак переконаний, що Україна здатна його виконати попри всі виклики.

Попко зазначив, що скорочення народжуваності, масова міграція та зміни в структурі суспільства призводять до того, що школи випускають усе менше абітурієнтів, що неминуче позначається на системі освіти загалом.

Професор нагадав, що у січні 2024 року в МОН повідомляли про наявність 170 державних закладів вищої освіти, 100 приватних і 40 комунальних. Протягом минулого року кількість університетів скоротилася, і станом на квітень цього року в Україні залишилось 150 університетів, з яких 120 – державні.

У майбутньому Міністерство освіти орієнтується на оптимізацію до 100 державних ЗВО після завершення реформи. За словами Попка, цей процес є болісним, однак у МОН намагаються зробити його максимально плавним.

«Разом з тим, ми маємо не лише віднайти баланс між кількістю випускників і закладів вищої освіти, а й докласти зусиль, аби подолати демографічну кризу», – зазначив професор.

За даними уряду, на підконтрольних Україні територіях проживає 31,1 млн осіб. Ще близько 5 млн мешкає на тимчасово окупованих територіях, а від 5 до 8 млн виїхали з України з початку повномасштабного вторгнення.

Втім, за даними, які наводить Попко, у 2030–2040 роках прогнозується подальше скорочення населення. Однією з причин є демографічний провал, що триває й зараз.

Наразі, за його словами, складно спрогнозувати, скільки абітурієнтів буде в Україні найближчими роками з урахуванням усіх нинішніх факторів.

«Усе, що ми можемо робити зараз, – впроваджувати програми підтримки родин, аби хоча б зберегти поточний рівень народжуваності», – додав Попко.

В Україні допомога сім’ям із дітьми надається в межах коштів, передбачених держбюджетом. На поточний рік ця сума становить 27,4 млрд грн.

«Звичайно, цієї суми недостатньо, щоб подолати демографічну кризу. Але ми – воююча країна, де левова частка бюджету спрямовується на оборону. Тому, як би складно нам не було, вирішувати проблему потрібно комплексно», – наголосив професор КНУ.

Попко вважає, що для подолання демографічних викликів необхідно зосередитися на розвитку інфраструктури та соціальних послуг, створенні гнучких умов праці та навчання, підвищенні рівня безпеки, а також на активній комунікації з українською молоддю за кордоном.

«Якість освіти визначає рівень знань і навичок, з якими діти входять у доросле життя. Тому ми повинні забезпечити нашим дітям доступ до якісного навчання. Адже саме сьогоднішня молодь долатиме виклики майбутнього та формуватиме нову реальність», – переконаний Попко.

За його словами, демографічна ситуація в Україні наразі – одна з найгірших у Європі. Водночас усвідомлення відповідальності за майбутні покоління – не лише моральний обов’язок, а й запорука того, що Україна, українська нація, культура, освіта та цінності збережуться і розвиватимуться.

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Теги: освіта культура Україна навчання

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