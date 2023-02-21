The New Yorker: Російська стратегія знеструмлення України провалилася

Впливове видання описує стійкість України, її енергетиків та ППО

Російська стратегія занурення України в морок і холод якщо не провалилася, то, безперечно, також не досягла успіху, пише американське видання The New Yorker.

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Громадська думка не змінилася внаслідок відключень – опитування останніх місяців показали, що понад 80% респондентів в Україні хочуть продовжувати боротьбу, стільки ж, скільки було до початку атак на енергомережу. З часом протиповітряна оборона України покращилася, а техніка стала швидше ремонтувати електромережу. Тим часом російські запаси ракет великої дальності скоротилися, що призвело до менш частих атак», – пише видання.

Кореспонденти The New Yorker відвідали атаковані російськими ракетами ТЕС ДТЕК на Сході і Заході України, а також магістральні підстанції Укренерго.

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За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, російські терористи змінили тактику атак на енергосистему, однак завдяки професіоналізму енергетиків і військових, це не допомогло їм досягти своїх цілей.

«Вони змінили стратегію». З осені минулого року російські військові почали атакувати вугільні електростанції, підстанції та трансформатори по всій Україні. Російські офіційні особи покладалися на те, що, позбавивши українців електроенергії – і, як наслідок, тепла та води – взимку, вони підірвуть рішучість країни, але це їм не вдалося», – сказав Сахарук.

Нагадаємо, нещодавно Президент Володимир Зеленський подякував енергетикам за дні без відключень світла.