Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

The New Yorker: Російська стратегія знеструмлення України провалилася

Іван Гавриляк
glavcom.ua
The New Yorker: Російська стратегія знеструмлення України провалилася
Росіяни завдали великих збитків нашій країні
фото: NYT

Впливове видання описує стійкість України, її енергетиків та ППО

Російська стратегія занурення України в морок і холод якщо не провалилася, то, безперечно, також не досягла успіху, пише американське видання The New Yorker.

Громадська думка не змінилася внаслідок відключень – опитування останніх місяців показали, що понад 80% респондентів в Україні хочуть продовжувати боротьбу, стільки ж, скільки було до початку атак на енергомережу. З часом протиповітряна оборона України покращилася, а техніка стала швидше ремонтувати електромережу. Тим часом російські запаси ракет великої дальності скоротилися, що призвело до менш частих атак», – пише видання.

Кореспонденти The New Yorker відвідали атаковані російськими ракетами ТЕС ДТЕК на Сході і Заході України, а також магістральні підстанції Укренерго.

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, російські терористи змінили тактику атак на енергосистему, однак завдяки професіоналізму енергетиків і військових, це не допомогло їм досягти своїх цілей.

«Вони змінили стратегію». З осені минулого року російські військові почали атакувати вугільні електростанції, підстанції та трансформатори по всій Україні. Російські офіційні особи покладалися на те, що, позбавивши українців електроенергії – і, як наслідок, тепла та води – взимку, вони підірвуть рішучість країни, але це їм не вдалося», – сказав Сахарук.

Нагадаємо, нещодавно Президент Володимир Зеленський подякував енергетикам за дні без відключень світла.

Теги: окупанти обстріл ДТЕК Укренерго президент Володимир Зеленський військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін, ймовірно, скаже щось важливе 20 лютого
Дві ознаки, що вкажуть на новий наступ росіян
6 лютого, 19:32
Окрім спільних навчань, на території Білорусі триває підготовка російських підрозділів
Термін перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі продовжено – Генштаб
21 сiчня, 18:21
Дефіцит суттєвий. «Укренерго» повідомило про ситуацію зі світлом
Дефіцит суттєвий. «Укренерго» повідомило про ситуацію зі світлом
24 сiчня, 11:40
Передав окупантам вугільну галузь Луганщини: представник окупаційної влади отримав підозру
Передав окупантам вугільну галузь Луганщини: представник окупаційної влади отримав підозру
27 сiчня, 12:44
У Маріуполі окупанти вивозять тіла цивільних разом із завалами
У Маріуполі окупанти вивозять тіла цивільних разом із завалами
4 лютого, 16:08
Наразі подробиці вибуху встановлюються
У Маріуполі прогриміло п'ять потужних вибухів
7 лютого, 14:47
Фінляндія не поспішає з відправкою танків Україні, але підтримку обіцяє
Фінляндія не поспішає з відправкою танків Україні, але підтримку обіцяє
12 лютого, 21:39
86-річний Берлусконі вже не обіймає жодних в італійській владі
Хто винен у війні в Україні? Друг Путіна Берлусконі шокував заявою
13 лютого, 06:41
Байден звернеться до Путіна і росіян у річницю вторгнення
Байден звернеться до Путіна і росіян у річницю вторгнення
18 лютого, 20:58

Події в Україні

The New Yorker: Російська стратегія знеструмлення України провалилася
The New Yorker: Російська стратегія знеструмлення України провалилася
У продаж надійшла остання партія з «Артемсолі»: 500 грн за кілограм
У продаж надійшла остання партія з «Артемсолі»: 500 грн за кілограм
Як змінилась різниця потенціалів України та Росії в Чорному морі: пояснення ЗСУ
Як змінилась різниця потенціалів України та Росії в Чорному морі: пояснення ЗСУ
Обстріл Херсона: Зеленський показав наслідки (фото)
Обстріл Херсона: Зеленський показав наслідки (фото)
Росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту у Херсоні: є жертви
Росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту у Херсоні: є жертви
ВАКС примусово притягне до суду депутата Шахова
ВАКС примусово притягне до суду депутата Шахова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
«Продуктами забезпечують батьки». Кандидат на посаду директора НАБУ Буртовий розповів про доходи родини
35K
Банкова повідомила, до чого готуватися українцям на річницю вторгнення
18K
Як Байден добирався до Києва: в «Укрзалізниці» розповіли подробиці (фото)
17K
Китай визначився: Путін має віддати Україні всі території та лишитися непокараним
15K
Війна РФ проти України: Китай здивував черговою заявою
12K
У Волинській області з рейок зійшов пасажирський поїзд Київ-Варшава

Новини

У столичному метро стався збій в роботі
Сьогодні, 09:03
Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Вчора, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту