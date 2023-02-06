Дві ознаки, що вкажуть на новий наступ росіян

Готуйтесь до інформаційних атак з боку ворога

Мене тут питали нещодавно... коли можливо очікувати того самого «великого наступу» росіян. Відповідаю:

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Я не знаю, бо я не займаюсь оперативним плануванням в одному з російських штабів.

Але, як на мене, є дві, достатньо визначені речі які, цілком можливо пов'язані із термінами цього наступу. Або прямо, або опосередковано.

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Перше. На 20.02.2023-го заплановане якесь «страшне звернення» бункерного довбня до федеральних зборів. І це явно не про «целевые федеральные программы», бо у встановлений традиційний строк, раніше, він своє звернення просто відмінив. І сталося це зовсім не від того, що йому «не було що сказати» (бо, цьому придурку завжди є що сказати... й про гумову сраку, й про «органы дедушки у бабушки»), причина була геть інша – не встигали поміняти «стратегічні підходи» до війни з Україною й тому, об'явити про це також, не встигли.

Друге. Є також, ще один показник. Як тільки ви побачити, або почуєте інформаційні «разгони» про «ужасающие потери» ЗСУ, які нібити приховують, а також «зворотній» тренд про «необоснованно преувеличенные потери» РФ, то знайте, що той самий наступ також, вже «десь близенько»...

Це сама «животрепещущая тема» інформаційної війни, яку пускають зазвичай в хід виключно або перед самою реальною «актівацією», або вже у її процесі, на початковому етапі. Причому, виключно для того, щоб добитися не тільки сутто військового ефекту, а й дуже швидкого та шокоподібного інформаційно-психологічного результативного разового впливу на противника.