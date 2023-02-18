Байден звернеться до Путіна і росіян у річницю вторгнення

Байден виступить у Варшаві з промовою про те, як Сполучені Штати згуртували світ, щоб підтримати народ України

В ході свого візиту до Польщі наступного тижня, президент США Джо Байден виступить зі зверненням до президента РФ Володимира Путіна. Про це заявив спікер Радбезу США Джон Кірбі.

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«Ви почуєте в промові президента повідомлення, які, безумовно, знайдуть відгук у американського народу, безумовно, знайдуть відгук у наших союзників і партнерів, без сумніву, знайдуть відгук у польського народу, який так багато зробив і продовжує робити. І я – я підозрюю, що ви – ви почуєте, як він звертається до Путіна, а також до російського народу», - заявив Кірбі.

Окрім цього, спікер також спростував чутки, що США можуть знизити обсяги підтримки України та інших своїх партнерів у Європі. За його словами, противниками допомоги є лише деякі республіканці Палати представників.

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На сайті Білого дому повідомляється, що виступ Байдена запланований на вечір 21 лютого. Зокрема, серед тем, які звучатимуть – підтримка України до переможного кінця у війні.

«Байден виступить у Варшаві з промовою про те, як Сполучені Штати згуртували світ, щоб підтримати народ України, який захищає свою свободу та демократію. Президент Байден дасть зрозуміти, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, як ви чули, як він багато разів казав, стільки, скільки буде потрібно», – сказано у заяві.

Нагадаємо, у президента США Джо Байдена зараз не планується зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським у ході поїздки до Польщі, яка відбудеться з 20 по 22 лютого.

Раніше повідомлялося, що під час візиту до Польщі президент США Джо Байден чітко дасть зрозуміти, що додаткова фінансова та військова допомога продовжить надходити Україні.

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Польські ЗМІ повідомляли, що Зеленський зустрінеться з Байденом та Дудою.

Ключова промова Байдена під час візиту планується у вівторок, 21 лютого, о 17:30 у садах королівського палацу, біля тераси Аркади Кубицького.

Також Білий дім повідомляв, що у Польщі Байден зробить важливу заяву щодо України.