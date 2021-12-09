Трагічне катання на снігоходах: як знайшли тіло чоловіка та чому волонтери обурені (відео)

Знайомі вважають, що Іван Когут був досить вправним кермувальником снігохода

Чоловіка шукали кілька діб

На Закарпатті знайшли тіло Івана Когута, що трагічно загинув, заблукавши 4 грудня під час невдалого катання на снігоходах із товаришами. Відео з місця, де знайшли загиблого та аудіозапис розмови із волонтерами, що брали участь у пошуках, опублікував сайт Новини Закарпаття.

Чоловік загинув, оскільки за невизначних причин розділився зі своїми товаришами та залишився біля снігохода, який, імовірно, загруз у снігу.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика:

Нагадаємо, 4 грудня троє туристів каталися на снігоходах в районі полонини Руна Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району, втратили орієнтир на місцевості та заблукали.

5 грудня рятувальники знайшли двох туристів, які заблукали у Карпатах.

Зранку 7 грудня до пошуків туриста було залучено 49 осіб та 11 одиниць техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС Закарпаття та Спеціального центру швидкого реагування міста Дрогобич. Також до пошуків долучалися патрульні поліцейські та волонтери.

Зазначимо, рятувальники благають не ходити на гору Піп Іван (відео).

Пошуки третього чоловіка продовжилися у наступні дні із залученням волонтерів та рятувальної техніки. Коли вдень 7 грудня 50-річного чоловіка знайшли, він був уже мертвий.

Увага! На аудіо присутня ненормативна лексика:

На думку волонтерів, що залучалися до пошуків Івана Когута, двоє інших учасників катання на снігоходах, рятуючи себе, просто покинули свого товариша в смертельній небезпеці.

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