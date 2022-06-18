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    Події в Україні

    Топ-пропагандисту Russia Today оголошено підозру

    Кузнєцов-Красовський заявив, якщо Україна вступить до НАТО, то &laquo;спалить&raquo; українську Конституцію на Хрещатику - Топ-пропагандисту Russia Today оголошено підозру
    Кузнєцов-Красовський заявив, якщо Україна вступить до НАТО, то «спалить» українську Конституцію на Хрещатику
    фото з відкритих джерел

    Антона Кузнєцова-Красовського звинувачують у публічних закликах до геноциду і насильницької зміни або повалення конституційного ладу

    Служба безпеки України оголосила підозру топ-пропагандисту Russia Today Антону Кузнєцову-Красовському. Про це повідомляє СБУ.

    Так, Кузнецову Красовському, який є директором з мовлення російського телеканалу Russia Today, оголосили підозру в публічних закликах до геноциду і насильницької зміни або повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади.

    «Для поширення ворожої агітації він використовував телевізійні ефіри і власні YouTube і Telegram-канали. Зараз вирішується питання оголошення пропагандиста в міжнародний розшук», – ідеться в повідомленні.

    Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Кузнєцов-Красовський заявив, якщо Україна вступить до НАТО, то «спалить» українську Конституцію на Хрещатику.

    Раніше повідомлялося, що підозру у держзраді оголосили колишньому капітану другого рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим. У 2014 році військовий зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами частині, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області. Зараз корабель під його командуванням здійснює запуски крилатих ракет по території України.

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    Теги: росія окупанти СБУ НАТО війна Україна YouTube окупація розшук #stoprussia
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    Топ-пропагандисту Russia Today оголошено підозру