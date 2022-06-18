Топ-пропагандисту Russia Today оголошено підозру

Кузнєцов-Красовський заявив, якщо Україна вступить до НАТО, то «спалить» українську Конституцію на Хрещатику

Кузнєцов-Красовський заявив, якщо Україна вступить до НАТО, то «спалить» українську Конституцію на Хрещатику

Антона Кузнєцова-Красовського звинувачують у публічних закликах до геноциду і насильницької зміни або повалення конституційного ладу

Служба безпеки України оголосила підозру топ-пропагандисту Russia Today Антону Кузнєцову-Красовському. Про це повідомляє СБУ.

Так, Кузнецову Красовському, який є директором з мовлення російського телеканалу Russia Today, оголосили підозру в публічних закликах до геноциду і насильницької зміни або повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади.

«Для поширення ворожої агітації він використовував телевізійні ефіри і власні YouTube і Telegram-канали. Зараз вирішується питання оголошення пропагандиста в міжнародний розшук», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Кузнєцов-Красовський заявив, якщо Україна вступить до НАТО, то «спалить» українську Конституцію на Хрещатику.

Раніше повідомлялося, що підозру у держзраді оголосили колишньому капітану другого рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим. У 2014 році військовий зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами частині, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області. Зараз корабель під його командуванням здійснює запуски крилатих ракет по території України.