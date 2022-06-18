Відновлення переговорів України з Росією: Кремль зробив заяву

У Москві припускають, що нібито може не бути «про що і з ким говорити»

Переговори України з Росією можуть і не відбутися. Оскільки в Москві припускають, що нібито може не бути «про що і з ким говорити». Про це повідомив у Telegram заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєва.

«Головний переговорник від України вважає за можливе відновлення переговорів з Росією з кінця серпня. Можна і так. Питання в тому, чи буде про що і з ким говорити», – написав Медведєв.

Нагадаємо, голова переговорної групи, нардеп Давид Арахамія напередодні заявив, що Україна зможе відновити переговорний процес після контрнаступу на окремих ділянках. Це, за його словами, може статися до кінця серпня.

Додамо, що в Росії при цьому теж заявляли про можливість відновлення переговорного процесу.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що переговори які мали б покласти край розв’язаній Росією війні, зараз не відбуваються виключно через позицію Російської Федерації.

Раніше Зеленський заявив, що готовий до переговорів із Путіним, але без його посередників, і на умовах діалогу, а не ультиматуму.

У відповідь речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що очільник Кремля ніколи не відмовлявся від зустрічі із Зеленським, але вона має бути підготовлена.