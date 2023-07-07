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Трагедія на Говерлі: момент удару блискавки потрапив на відео

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Трагедія на Говерлі: момент удару блискавки потрапив на відео
Прибувши до місця події рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя
фото: пресслужба ДСНС

У Карпатах під час сходження на Говерлу загинуло двоє туристів

Момент удару блискавки на горі Говерла в Івано-Франківській області, унаслідок якого загинули двоє туристів, потрапив на відео.

На кадрах, опублікованих у TikTok видно, як група людей у дощовиках спускається маршрутом під проливним дощем. Несподіваний удар блискавки збиває всіх із ніг, а один із туристів з жахом вигукує: «Що це було?».

Нагадаємо, 6 липня о 14:53 медики повідомили рятувальникам, що на горі Говерла блискавка влучила у групу туристів. Коли працівники ДСНС прибули на місце, то виявили там тіла чоловіка та дитини. Ще одну постраждалу врятували інші відпочивальники. 

Станом на 20:03 рятувальники евакуювали тіла загиблих до бази «Заросляк» та передали їх поліції. У ДСНС уточнили, що через удар блискавки помер 37-річний чоловік та 9-річна дівчинка. Вони родом з Харківської області. 

Теги: Карпати (гори) негода дощ

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