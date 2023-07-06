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На Говерлі через влучання блискавки загинули двоє людей

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Говерлі через влучання блискавки загинули двоє людей
фото: ДСНС

Прибувши до місця події рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя

У Карпатах під час сходження на Говерлу 6 липня загинуло двоє туристів. Це - 37-річний чоловік та 9-річна дівчинка з Харківської області. Про це повідомили в ДСНС в Івано-Франківській області. 

6 липня о 14:53 медики повідомили рятувальникам, що на горі Говерла блискавка влучила у групу туристів. Коли працівники ДСНС прибули на місце, то виявили там тіла чоловіка та дитини. Ще одну постраждалу врятували інші відпочивальники. 

Станом на 20:03 рятувальники евакуювали тіла загиблих до бази «Заросляк» та передали їх поліції. У ДСНС уточнили, що через удар блискавки помер 37-річний чоловік та 9-річна дівчинка. Вони родом з Харківської області. 

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Раніше повідомлялося, що у ніч на 6 липня у Львові пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житлові будинки.

Зокрема, унаслідок нічного удару Росії пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнали 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів.

Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

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Теги: рятувальники чоловік негода Говерла

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