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Негода відступила, дощі підуть лише в кількох областях: прогноз погоди на 1 липня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Негода відступила, дощі підуть лише в кількох областях: прогноз погоди на 1 липня
Удень температура становитиме 23-28°
фото: glavcom.ua

У більшості регіонів сьогодні буде сонячно і без дощу

У суботу 1 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У більшості областей буде сухо і спекотно. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, уночі на півночі Лівобережжя подекуди піде невеликий дощ. Удень у західних та східних областях місцями очікуються помірні короткочасні дощі з грозами. На решті території – без опадів.

Вітер подме північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 12-17°, на узбережжі морів – до 20°. Удень очікується 23-28°, у південній частині – до 31°. У Карпатах вночі буде 6-11°, вдень – 16-21°.

Прогноз погоди на 1 липня
Прогноз погоди на 1 липня
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів.

Вітер пануватиме північно-західний, 7-12 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 12-17°, вдень сягне 23-28°. У столиці вночі очікується 14-16°, а вдень прогріється до 25-27°.

Теги: прогноз погоди дощ спека

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