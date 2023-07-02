Через аномальні дощі у Китаї постраждали понад 50 тисяч людей

У центральних регіонах Китаю відбуваються надзвичайно сильні дощі

У центральних регіонах Китаю відбуваються надзвичайно сильні дощі – у провінції Хунань через негоду постраждали понад 50 тисяч людей та майже сім тисяч з них були переміщені до безпечних місць. Про це повідомляє Xinhua.

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Зазначається, що проливні дощі вражають частини Хунані з четверга, 29 червня. За даними місцевої метеорологічної служби, у п’ятницю було зареєстровано 137,4 міліметра опадів за годину. Показник є рекордним для цього регіону за всю історію спостережень.

Дощ завдав шкоди посівам на площі майже 2900 гектарів. Також було пошкоджено понад 1300 будинків.

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Згідно з даними місцевої метеорологічної служби, 30 червня в провінції Хунань було зареєстровано найбільшу кількість опадів за годину – понад 137 мм з початку метеорологічних записів.

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До слова, США перекинули до Європи рідкісний літак моніторингу радіоактивного зараження WC-135 Constant Phoenix. Про це свідчать дані сервісів щодо відстеження авіапереміщень. Завдання спецборту, який ще називають «нюхачем» – взяття проб атмосферного повітря та моніторинг радіоактивних викидів.