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Через аномальні дощі у Китаї постраждали понад 50 тисяч людей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Через аномальні дощі у Китаї постраждали понад 50 тисяч людей
Проливні дощі вражають частини Хунані з четверга, 29 червня
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У центральних регіонах Китаю відбуваються надзвичайно сильні дощі

У центральних регіонах Китаю відбуваються надзвичайно сильні дощі – у провінції Хунань через негоду постраждали понад 50 тисяч людей та майже сім тисяч з них були переміщені до безпечних місць. Про це повідомляє Xinhua.

Зазначається, що проливні дощі вражають частини Хунані з четверга, 29 червня. За даними місцевої метеорологічної служби, у п’ятницю було зареєстровано 137,4 міліметра опадів за годину. Показник є рекордним для цього регіону за всю історію спостережень.

Дощ завдав шкоди посівам на площі майже 2900 гектарів. Також було пошкоджено понад 1300 будинків.

Згідно з даними місцевої метеорологічної служби, 30 червня в провінції Хунань було зареєстровано найбільшу кількість опадів за годину – понад 137 мм з початку метеорологічних записів.

Нагадаємо, у Франції п’ятий день поспіль тривають масові протести через вбивство поліцейськими 17-річного юнака. У ніч із п’ятниці на суботу було затримано понад 1300 осіб, а ще 121 особу було заарештовано учора вдень. Через внутрішню ситуацію в країні президент Еммануель Макрон відклав державний візит до Німеччини, який був запланований на 2-4 липня.

До слова, США перекинули до Європи рідкісний літак моніторингу радіоактивного зараження WC-135 Constant Phoenix. Про це свідчать дані сервісів щодо відстеження авіапереміщень. Завдання спецборту, який ще називають «нюхачем» – взяття проб атмосферного повітря та моніторинг радіоактивних викидів.

Теги: Китай рекорд дощ

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