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Синоптики попередили про град і шквали: прогноз погоди на 19 червня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Синоптики попередили про град і шквали: прогноз погоди на 19 червня
В окремих районах сьогодні піде град, очікуються шквали 15-20 м/с
фото: Pixabay

Деякі області сьогодні накриє негода

У понеділок 19 червня у декількох областях очікуються дощі та грози, а подекуди – навіть град і шквали. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, у західних, Одеській, Житомирській та Вінницькій областях підуть дощі з грозами. Водночас у Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями очікуються значні дощі, вдень в окремих районах – град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі становитиме 11-16°, вдень – 21-26°.

На решті території спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів. Лише вдень в Криму підуть короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер переважатиме південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 14-19°, на узбережжі морів – до 21°. Удень прогріється до 25-30°. Тим часом на сході країни вночі буде 12-17°, вдень – 22-27°.

Прогноз погоди на 19 червня
Прогноз погоди на 19 червня
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області цього понеділка спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів. Вітер подме південно-східний, 5-10 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 14-19°, вдень – 25-30°. У столиці вночі стовпчики термометра покажуть 17-19°, вдень – 27-29°.

Теги: прогноз погоди дощ гроза вітер

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