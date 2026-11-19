Американський президент говорив про обурення Путіна ударом по мосту

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін був «надзвичайно розлючений» на президента України Володимира Зеленського через атаку на Керченський міст. Про реакцію глави Кремля Трамп розповів журналісту NBC News, пише «Главком».

«Путін був надзвичайно розлючений на президента Зеленського через цю атаку на міст, який з’єднує Росію з окупованим Кримом. Він сказав, що це зрозуміло, що президент Путін так почувався», – переказав слова Трампа журналіст.

Також Трамп згадав, що спеціально порушив цю тему під час спілкування з українським президентом. «Я спеціально запитав його про це, коли мій колега Річард Енгл спілкувався з президентом Зеленським», – сказав американський лідер.

Упродовж кількох днів Україна завдавала ударів по Керченському мосту. Внаслідок попередніх атак було пошкоджено автомобільну частину переправи, зокрема обвалилася частина дорожнього полотна. 19 листопада після чергової атаки тимчасово зупиняли рух залізничною частиною мосту.

Керченський міст завдовжки близько 19 км з’єднує окупований Крим із Краснодарським краєм РФ. Росія використовує його для військової логістики та постачання угруповання своїх військ на півострові.