Головна Думки вголос Володимир Горбач
search button user button menu button
Володимир Горбач Аналітик

Трамп втрачає контроль над Америкою. Демократи готують реванш

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент США Дональд Трамп
фото: Getty Images

Новий баланс сил у Конгресі загрожує президенту США масштабними розслідуваннями та обмежує його можливості просувати власні рішення

Все-таки Америка не безнадійна.

Демократи цієї ночі здобули абсолютну перемогу, яку навіть найоптимістичніші опитування для них не могли передбачити. Не тому що вони демократи, а тому що вони зараз противага. Самі знаєте кому і чому...

Вони завершують ці перегони з приблизно 250 місцями в Конгресі, найбільшою більшістю за останні двадцять років, і з низкою неймовірних перемог у Сенаті: Техас, Канзас, Південна Кароліна – штати, в яких вони не перемагали десятиліттями.

Трамп зазнав історичної поразки, і останні два роки його президентства будуть присвячені безперервним розслідуванням проти нього, його сім’ї, радників та людей, проведеним комітетами Конгресу під контролем демократів. Він більше не може призначати суддів, не може просувати законодавство, і навіть його сила просувати міжнародні угоди дуже обмежена – важко уявити, щоб цей Конгрес схвалив якусь його "угоду", насправді оборудку, з Путіним.

Скажу більше, його «посередницькі зусилля» щодо врегулювання російсько-української війни тепер так само зійдуть на пси... Нікого й ні до чого він вже примусити не зможе. Усі чекатимуть його відходу з політичної сцени і пришвидшуватимуть цей процес усіма засобами. Усі, включно з республіканцями.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори у США Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ніколас Кейдж є лауреатом «Оскара» за найкращу чоловічу роль у фільмі «Покидаючи Лас-Вегас»
«Я безхатько». Оскароносний актор Ніколас Кейдж втратив будинок у США
Вчора, 19:06
Ерік Робертс розповів, яке українське місто вразило його
«Я люблю Україну». Американський актор підтримав українців та розкритикував Трампа
30 жовтня, 16:42
Кремль заперечив, що зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна стане «новою Ялтою» і визначатиме майбутній світовий порядок
Пєсков заперечив, що Путін, Трамп і Сі Цзіньпін вирішуватимуть долю світу
23 жовтня, 13:32
Трамп не навів конкретних умов можливої угоди й не пояснив, на які поступки, на його думку, мають піти Україна та Росія
«Росія – велика машина, яка сунеться вперед»: Трамп закликав Україну укласти угоду
21 жовтня, 01:26
Окупанти знову стверджують, що в Україні діяли американські лабораторії поблизу кордону з РФ
Росія висунула США вимогу щодо біологічних досліджень в Україні
20 жовтня, 20:01
Володимир Зеленський також пояснив, чому проведення виборів в Україні в нинішніх умовах пов’язане із серйозними труднощами
Зеленський розповів, чи планує подати у відставку
15 жовтня, 01:50
Джим Чойк попри поважний вік досі працює професором
100-річний професор фізики із США розкрив головні секрети довголіття (фото)
13 жовтня, 18:50
Ормузька протока знову стала осередком напруженості між Іраном та США
Іран висунув США сім умов для відкриття Ормузької протоки
12 жовтня, 04:32
Союзниця Трампа назвала нелогічними вимоги змінити Зеленського під час війни
Американська блогерка, близька до Трампа, заступилася за Зеленського
11 жовтня, 11:42

Володимир Горбач

Трамп втрачає контроль над Америкою. Демократи готують реванш
Трамп втрачає контроль над Америкою. Демократи готують реванш
Путін втрачає союзників? Чому Казахстан змінив тон
Путін втрачає союзників? Чому Казахстан змінив тон
Світова війна без оголошення? Глобальна турбулентність і шанс для України
Світова війна без оголошення? Глобальна турбулентність і шанс для України
Удар Ізраїлю по Катару. Що треба знати про Трампа в цій історії
Удар Ізраїлю по Катару. Що треба знати про Трампа в цій історії
Загроза терактів у Росії. Наскільки це реально
Загроза терактів у Росії. Наскільки це реально
Путін спробує взяти НАТО «на слабо»
Путін спробує взяти НАТО «на слабо»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2026
149K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
47K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
2 листопада, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
2 листопада, 21:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua