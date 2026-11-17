У Курську загорілася підстанція, яка живить 400 тис. абонентів, у республіці Башкортостан атаковано підприємство «Газпром нафтохім Салават», РФ вдарила ракетами по Харкову, Києву та Запоріжжю, Кримський міст опинився під атакою.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 17 листопада.

Атака на Київ, Харків та Запоріжжя

Київ

Південний міст у Києві фото: соціальні мережі

У ніч на 17 листопада російські терористи атакують Київ ракетами. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У мережі пишуть, що росіяни атакують Північний міст у Києві. Вибухи не припиняються. Кличко підтвердив цю інформацію: «Попередньо, влучання в Північний та Південний мости в столиці».

Харків

Росія атакує Україну ракетами фото з відкритих джерел

Вночі 17 листопада російські терористи вдарили ракетами по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.



«Ворог завдав кілька ракетних ударів по Холодногірському району. Наслідки уточнюємо», – написав Терехов.

Запоріжжя

Пошкоджений торговельний кіоск фото: Запорізька ОВА

У ніч на 17 листопада російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Вперше росіяни влучили у торговельний кіоск виникла пожежа. У прилеглому будинку вибило вікна. Внаслідок атаки 57-річна жінка дістала вибухову травму. Її госпіталізували.

Удар по Кримському мосту

Кримський міст зазнав атаки фото: соціальні мережі

Вночі 17 листопада Кримський міст опинився під атакою. Про це повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов.

Аксьонов підтвердив удари по Кримському мосту та уточнив, що через атаку рух транспорту припинено

Вибухи у Росії

Курськ

Пожежа на підстанції фото: соціальні мережі

У ніч на 17 листопада в російському Курську зазнала атаки електрична підстанція «Садовая», після чого на об’єкті спалахнула пожежа.



За інформацією очевидців, близько опівночі в місті лунали гучні вибухи та працювала протиповітряна оборона, а невдовзі моніторингові телеграм-канали почали повідомляти про наслідки на землі.

Республіка Башкорстан

На підприємстві розгорілся пожежа скріншот з відео

Вночі 17 листопада в місті Салават (Республіка Башкортостан) зазнало атаки підприємство «Газпром нафтохім Салават».



Ймовірно, влучання припало по виробничій установці на території заводу, після чого там спалахнула пожежа.

Інші важливі новини: